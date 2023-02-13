间谍气球案 中美能否重谈？

中国/美国/气球

气球案在美国与中国之间，愈演愈烈。可是当美国国务卿布林肯本月取消他的北京之行时，他措辞谨慎。他说，中国在美国上空高空发射间谍气球是不可接受和不负责任的，但他当时是在推迟而不是取消他的访问。现在的问题是他们何时，而不是是否会找到回到谈判桌的合适方式。

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据路透社说，中国的气球被击落多日，布林肯访问北京行程仍未安排，周五和周六以及周日3个身份不明的飞行物分别在美加上空被击落，引发了人们质疑中国是否向北美领空派遣了更多间谍船。不过，分析人士表示，两国有充分的理由处理分歧。

美国国家安全顾问杰克沙利文上周表示，“布林肯国务卿......谈到推迟访问，而不是取消访问或结束与中国政府的所有可预见的高层沟通。”并说，“那不会发生。”

中国希望重振其经济，但仍受到压倒性的清零后果的影响。为此，中国国家主席习近平希望改善因时任美国众议院议长佩洛西访问台湾而在 8 月跌至危险低谷的关系，并说服美国立法者不要推行旨在阻挠中国生产先进技术的新规定。

尽管美国观察家对布林肯的中国之行抱有低希望，但外交官们表示，需要进行一次高层访问，为两国关系奠定“基础”，并在从中国芬太尼到被拘留在该国的美国人等问题上取得进展。

据路透社说，重启谈判并不容易。热气球飞行在华盛顿引起众怒，政界人士批评美国军方和美国总统拜登在热气球首次进入美国领空时未能将其击落。

中国外交部对华盛顿的间谍指控作出愤怒反应，称该气球是民用研究飞船，并指责美国虚伪。

五角大楼上周表示，中国拒绝了美国要求国防部长奥斯汀与中国国防部长魏凤和通电话的请求。

然而，这并不意味着重新参与不会发生。

美国领导人还表示，即使称这一事件侵犯了美国主权，沟通渠道也必须保持畅通，美国还向数十个国家通报了他们所说的中国全球监控计划，并将六个中国实体列入贸易黑名单。

拜登曾表示气球需要被击落，但他淡化了安全威胁和对美中关系的影响。周四，他表示这起事件并不是重大的安全漏洞，同时指出“世界上每个国家正在进行的情报收集总量是巨大的。”

除了高层访问，还有外交机会。在柏林的一份报告中，Politico 援引外交官的话说，布林肯将在北京会见中国最高外交官王毅，他将出席定于 2 月 17 日至 19 日举行的今年慕尼黑安全会议。布林肯也将出席此次活动，不过双方都没有表示两人可能会在那里会面。

另一个机会是美国财政部长耶伦的中国之行。耶伦周三表示，她仍希望访问中国，但未提供具体时间，中国商务部周四表示欢迎她愿意访问。

虽然有帮助，但此类会议只能为稳定关系所需的深入、高层对话奠定基础。

美国官员说，布林肯可能会在慕尼黑或 3 月份在印度举行的 G20 外长会议上会见中国人，但他需要访问北京并与习近平面对面会面，以确保就台湾和俄罗斯等棘手问题传达的信息得到传达。但他警告说，美国对中国公司的新限制以及共和党众议院委员会主席迈克麦考尔宣布希望在 4 月份访问中国宣称拥有主权的台湾，很有“可能证明是压垮这些努力的一根稻草”。

美国德国马歇尔基金会亚洲问题专家邦妮·格拉泽警告说，两国国内的压力可能意味着任何一方重新接触都为时过早。“中国人不想显得软弱，他们可能不想承认他们关于气球撒了谎。拜登总统也受到国会共和党人的压力，他们坚称气球应该早点被击落。”

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