中国今促美国调查自己的飞越中国间谍气球事

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中国今天呼吁美国对中国所指控的美国气球多次侵入中国领空的行为进行彻底调查。中国指控美国仅在2022年以来就超过10此以上派放气球间谍中国。

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据法新社报道称，自2月4日一个中国气球在美国领土上空高空飞行时被美国战斗机摧毁以来，美国和中国一直处于对立状态。根据华盛顿的说法，该气球是一个观察美国军事基地的间谍气球。但北京将该气球说成是偏离轨道的民用气象观测飞行器。

据华盛顿消息，自这次事件以来，在加拿大和美国上空还发现了其他飞行物，然后都被击落。这些物体的性质和它们的归属目前还不清楚。

中国显示反击美国的决心。中国今天重申了前一天的指责，即仅13个月来，美国的10个以上的气球也在未经授权的情况下飞过中国领土。

中国外交部发言人汪文斌今天说，自去年5月以来，美国从美国本土发射了多个高空气球，这些气球在世界各地连续飞行，至少10次非法飞越中国和其他国家的空域。

汪文斌在例行新闻发布会上说：美国应该对此事进行彻底调查，并向中国做出解释。

法新社说，汪文斌没有提供关于美国气球包括高度或位置的进一步细节，但他呼吁媒体询问华盛顿。但华盛顿已经否认了这些指控。美国国家安全委员会发言人约翰-柯比星期一说，美国没有在中国上空放监视气球。

美国声称，在2月4日击落的中国气球是中国派往世界各地的间谍气球"舰队 "的一部分。

据美国军方称，搜索队已经从大西洋上找到了气球的大部分传感器和电子设备，以及监测结构的大部分部件。

自中国气球被毁以来，北京还指责华盛顿在美国公众和媒体的压力下反应过激。

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