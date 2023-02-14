伊朗总统莱西今晚抵京会习近平

中国/伊朗

伊朗总统莱西今天开始对中国进行为期三天的正式访问，计划与中国国家主席习近平会面。法新社说，伊朗在与西方的紧张关系中，希望加强与中国的合作。

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据法新社今天报道称，中国已于2021年与伊朗签署了一项为期25年的庞大战略协议，伊朗是美国的眼中钉，美国的严厉制裁正在使伊斯兰共和国的经济窒息。德黑兰还被西方国家指责为俄罗斯入侵乌克兰提供支持，向俄罗斯提供伊朗的武装无人机，但伊朗断然否认。去年9月16日，因违反伊斯兰共和国严格的着装规定而被捕的22岁女子阿米尼(Mahsa Amini)的死亡引发了伊朗的抗议运动，伊朗总统莱西正是在此大背景下访问中国。

莱西将会见中国国家主席习近平。不过这次会见的正式日程还不清楚。莱西与习近平于去年9月在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行的上海合作组织（SCO）峰会上首次会晤。在峰会上，伊朗总统呼吁与北京建立更紧密的经济关系，特别是在 "石油和能源、过境、农业、贸易和投资 "领域。

据法新社说，北京长期以来一直在寻求加强与德黑兰的关系。习近平在2016年对伊朗的一次罕见访问中，将伊朗描述为 "中国在中东地区最重要的合作伙伴"。

据中国外交发言人汪文斌周一告诉记者，北京希望在加强与中东国家的团结与合作，以及促进该地区的安全与稳定方面发挥建设性作用"。

据伊朗官方机构Irna报道，伊朗总统还将会见中国商界和生活在中国的同胞。

北京是伊朗最大的贸易伙伴，在美国前总统特朗普于2018年单方面退出被称为JCPOA的伊朗核协议后重新实施制裁之前，北京是伊朗最大的石油买家之一。

伊朗和世界几大国于2021年4月在维也纳启动会谈，旨在恢复2015年缔结的这项国际协议，该协议确定伊朗核计划的民用性质。尽管伊朗否认寻求获得原子武器，但仍被指控。这些谈判现在陷入了僵局。

中国也是伊朗核问题对话小组的成员之一，该小组旨在恢复伊朗与六个大国（中国、俄罗斯、美国、法国、德国和英国）以及欧盟之间的核协议。

据法新社说，伊朗总统上一次访问中国是在2018年6月。在被称为温和派总统的哈桑-鲁哈尼（2013-2021）任上伊朗参加了上合组织的峰会。

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