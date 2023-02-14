台湾下周一起向港澳居民开关 因大陆开关而延迟恢复自由行

台湾/旅游

台湾政府宣布，由下周一(20日)上午9时起，开放港澳人士自由行赴台湾旅游，届时会同时恢复网络申请签证。当局表明，若非中国大陆突然与港澳通关，忧虑疫情不好评估，港澳居民自由行可更早恢复。至於大陆居民赴台何时开放 ，现在仍未有日期。

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香港疫情在去年秋天起已告稳定，而澳门一向是控疫良好地区，但台湾去年11月7日只开放港澳居民以「团体观光」方式赴台，并须由交通部观光局核准的旅行业代为申请，每团人数至少5人，并需「团进团出」。有关团体专案也会在恢复港澳人士赴台自由行後停止办理，回归常态申请。

台湾大陆委员会副主委梁文杰今(14日)早宣布恢复港澳居民自由行时强调，决定是基於疫情考虑作出，声称一直有研究开放港澳自由行，但由於大陆突然宣布於1月8日完全解封，增加对疫情判断的不确定性，故暂缓解封。

他补充，港澳的防疫措施和数字较大陆透明开放，台方对疫情评估更有把握，应该可以早一点开放，但须确保相关机制完备，才决定於下周一才恢复开放 ，对於港人因此未能到台湾过情人节感到抱歉。

北京的国务院台湾事务办公室发言人日前曾促请台湾早日恢复两岸人员往来正常化，但台湾陆委会今早的公布，未包括大陆居民。梁文杰解释，港澳客和陆客的差异，台方完全基於「对於疫情的判断」以及「能否确定疫情状况」，台湾对大陆疫情判断有「不确定性」，未来会按照疫情指挥中心判断来处理。但他又提到，大陆上月公布境外旅游试点国家时，也未包括台湾。

另外，台湾亦决定，下周一起同时解除於室内地方佩戴口罩的规定。

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