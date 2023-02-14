台湾宣布20日起开放港澳地区人士自由行赴台

台湾/港澳旅游

台湾陆委会今天(14日)举行记者会宣布，疫情期间实施的港澳居民入境管制措施，将从2月20号起取消，20日上午九点起，开放港澳人士来台「自由行」申请。至于为什么没有开放大陆旅客来台？陆委会表示，港澳疫情状况，相对大陆来说，比较透明开放，而且大陆也还没有开放台湾观光客前往。

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去年11月7日，台湾曾项目开放港澳人士可以采取「团体观光」的方式来台，由旅行社代为申请，每团人数限5人以上、40人以下，可以在台湾停留15天。这项「团体项目」也将在恢复港澳人士来台自由行之后停止办理。

陆委会透露，其实台湾之前就有意开放港澳人士来台自由行，但因为去年底大陆陆续解封，一时间疫情扩散，而大陆又放宽了大陆居民入境香港的检疫措施，台湾担心贸然开放将惠有风险，因此没有开放港澳人士来台自由行。

春节过后，由于疫情逐渐稳定，加上港澳人士来台，最主要的旅游方式是自由行，相关单位评估后决定开放。20日起，港澳人士可用网签的方式申请来台，也不再受5人成团的限制。

陆委会副主委梁文杰说，「渐进开放」有赖于对疫情掌控的程度，港澳方面的措施和数字看来比较透明和开放；大陆相对还是不确定性比较高，因此，台湾未来就是按照疫情指挥中心的判断处理。

至于台湾仍然没有开放大陆观光客来台，梁文杰说，大陆官方在1月20日公布试点恢复出境旅游团，其中开放试点没有台湾；而且陆方在2019年8月1日也已经暂停陆客来台自由行，到现在都没有开放。

国民党立法院党团总召集人曾铭宗赞成开放港澳居民来台自由行，他认为有助于台湾经济发展，因为旅客来台将会大量增加，对于观光旅游业会有帮助。

交通部观光局则透露，已经规划了营销计划，并邀请了香港旅游业及媒体来台考察，后续将配合自由行旅客优惠及旅行团送客激励，来吸引港澳旅客。

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