抗议忽然多了 新疆自治区主席取消欧洲之行

中国/新疆/吐尼亚孜访欧/欧盟

中国新疆自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜低调取消了欧洲访问计划旅行。吐尼亚孜计划到访巴黎和布鲁塞尔以及伦敦。但吐尼亚孜的访问计划受到人权组织抗议。欧盟方面曾低调称，之所以同意与吐尼亚孜举行面对面会议，是为了能够当面向吐尼亚孜提出欧盟对新疆的关切。

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据Politico今天报道称，新疆自治区主席吐尼亚孜Erkin Tuniyaz因维吾尔人对虐待指控以及反击而取消欧盟访问计划。

吐尼亚孜是新疆自治区主席，该地区针对维吾尔族穆斯林社区的极端措施遭指控相当于联合国所说的危害人类罪。

据三位了解他计划的人士告诉 POLITICO，吐尼亚孜取消了他备受争议的巴黎和布鲁塞尔等地之行。

取消吐尼亚孜的访问之前，欧洲立法者和活动人士普遍担心，欧洲将为中国新疆地区的负责人铺开红地毯。

吐尼亚孜行程被取消的消息被转达给受邀参加中国驻法国和比利时外交官计划的招待会的人。POLITICO 看到了一封发给布鲁塞尔欧盟客人的电子邮件，指“由于日程安排原因……活动]被推迟”。发给巴黎受邀者的一封信提到了“一项重要的国内议程”。那些与 POLITICO 分享信息的人是在匿名的情况下作出透露。

POLITICO 称向中国驻伦敦大使馆发送的电子邮件未得到答复。吐尼亚孜原定于周一开始他的访问。目前尚不清楚他是否仍会去伦敦。

POLITICO上周在卫报报道他的伦敦之行后报道了他计划前往布鲁塞尔的行程。后来发现他也计划去巴黎。

批评者质疑英国外交部和欧盟外交政策部门最初计划邀请图尼亚兹在他的访问期间会面。当他在欧洲土地上时，一些人威胁要对他采取法律行动。欧盟后来为欧盟决定辩护，称他们拒绝了北京方面会见更多欧盟高级官员的要求。

据该报道，中国外交部没有证实图尼亚兹最初的出访计划。

另一方面，它宣布中国外交政策负责人王毅将访问俄罗斯和四个欧盟国家：法国、德国、意大利和匈牙利。预计他还将在慕尼黑安全会议上发表讲话。这将是王毅去年底从外交部长升任中共中央政治局委员后首次出访欧洲。

与此同时，一名欧盟外交政策官员表示，预计欧盟将于本月晚些时候重启与中国的人权对话，这是自北京于 2020 年对欧洲外交官、立法者和学者实施制裁以来的首次对话。

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