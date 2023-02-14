日本明确表示：支持美国在中国气球问题上的立场

日美/中国/气球事件

日本外务省事务次官（常务副部长）森健良13日在华盛顿举行的日美韩副外长协议会之后的记者会上，谈及中国气球进入美国领空的问题时说：“我们在磋商时向美国表达了日本对美国立场的支持。” 韩国外交部第一副外长赵贤东也对美国的对应表示理解，称“不能容忍侵犯他国主权或领域”。

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在新闻发布会上，森健良说：“美国方面说明了为保护其主权和安全做出了谨慎和合法的对应，日本支持美国的立场。” 针对中方称“美国气球也飞入中国领空”的说法，美国副国务卿谢尔曼反驳称：“没有美国政府的气球飞过中国上空，是零次。” 森健良表示支持美国，称“对于美国的活动，谢尔曼副国务卿的回答很正确”。赵贤东也表示：“作为同盟国，我们相信美国”。

日美韩三方表示：三国将“共同应对”中国对以法治为基础的国际秩序的挑战。

而内阁官房长官松野博一在14日的记者会上，在被问及过去曾在冲绳县和鹿儿岛县发现过类似气球的物体时强调“我们非常关注，正在收集信息”。

松野博一还表示，将与美国等国家合作，“根据国际法和惯例更加严正地处理”。

对于有关气球信息的公开，他持谨慎态度，称“有暴露日本情报收集能力之虞”。

而据日本FNN14日报道，2022年1月在九州西部上空确认的气球经过日本领空，根据自卫队飞机拍摄的照片，政府分析认为，极有可能是中国的侦察气球。

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