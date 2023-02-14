澳大利亚今从各政界办公室卸除中国造监控录像头

澳大利亚/中国

澳大利亚今天报告称，中国制造监控摄像头将从澳大利亚政界人士的办公室移除。此前几天，出于安全考虑，澳大利亚国防部率先移除中国制造的摄像头。

广告 继续浏览后续

法新社引据上周公布的官方数据，至少有913个中国造摄像装置被放置在250多座澳大利亚政府大楼中，包括国防部。澳大利亚国防部长理查德-马尔斯上周告诉公共广播公司，所有的中国制造设备都将从他的部门移走，以 "确保澳大利亚的完全安全"。

据澳大利亚财政部官员还证实，在政治家使用的办公室里曾安装了65个这样的中国造监控摄像头。他说，该部一直在逐步更换它们，但仍有40个需要拆除，他强调说，它们将在4月之前被替换。

美国和英国也采取了类似的举措，现在禁止政府设施在敏感地点安装中国制造的摄像头。两国都表示担心，如果摄像头背后的中国公司被迫与北京的情报部门分享数据，敏感信息可能会被泄露。

各国所指问题摄像机是由海康威视和大华生产的，这两个公司在美国都被列入了黑名单。据美国商务部称，这两家公司都以产品参与了对中国西北部省份新疆的维吾尔少数民族的 "监视"。

据法新社，2022年11月，美国禁止进口海康威视和大华的设备，理由是 "对国家安全有不可接受的风险"。海康威视拒绝了这些指控，并告诉法新社，其产品 "符合所有适用的澳大利亚法律和法规，并符合严格的安全要求"。

澳大利亚国防部决定将摄像机从该部门移除，引起了北京的反应，中国指责堪培拉 "滥用国家权力，歧视和压制中国公司"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅