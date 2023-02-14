美媒：气球案或让中国外交复又强硬反美

中国/美国/气球

中国指称，自2022年年初以来，美国高空气球曾10余次飞越中国领空。这一说法为两国间不断升级的外交对峙火上浇油，这种对峙的加剧已使两国重启双边关系的努力陷入停顿。华尔街日报认为，中国此一指控意味着中方可能会回到更强硬的反美论调，这种论调此前已成为习近平治下中国外交辞令的主要风格。

广告 继续浏览后续

中国称美国高空气球曾10余次飞越中国领空。中国外交部发言人汪文斌在周一的例行记者会上说，美方的气球非法进入别国领空并不是什么稀罕事。这是自本月早些时候疑似中国侦察气球在美国上空被发现、随后在南卡罗来纳州海岸被击落以来，中国首次提出这样的指控。汪文斌对记者表示：“美方首先要做的应当是反躬自省、改弦更张，而不是到处污蔑抹黑、煽动对抗。”

汪文斌除表示中国以负责任和专业的方式处理该事件之外，没有提供中方当时如何回应美国气球被指飞越中国领空的细节。汪文斌称美国的行为是非法的，但没有详细说明这些气球可能违背了哪里的法律以及以何种方式违背。

“任何关于美国政府在中华人民共和国上空操作侦察气球的说法都是不实之说。”美国国家安全委员会发言人Adrienne Watson周一说，“这是中国紧急控制损害的最新例子。”

美国国家安全委员会的战略沟通协调员柯比(John Kirby)也否认了中国政府关于美国气球闯入中国领空的说法，称“这绝对不是真的”。据柯比在MSNBC上说，“我们没有在中国上空放气球。”

中国已一再表示，美国击落该中方气球是过度反应。中国外交部称这是一个用于气象科研的民用气球，偏离了航线。美国官员不认可这一解释，并表示，他们相信该气球是用于侦察目的，而且该气球飞越了美国的多个敏感地点。

华尔街日报称，中国对美国气球非法进入别国领空的指控似乎标志着其策略发生了转变。当疑似中国侦察气球刚被发现时，中国对此事表示了遗憾，当时正值美国国务卿布林肯(Antony Blinken)计划访华前夕。一些中国官员说他们对该气球事件感到措手不及。它对美国的许多官员来说也是一个意外，事发时正值两国似乎都在寻求改善双边关系。即使在美国取消布林肯访华行程后，中国一度也基本未在公开回应中显得咄咄逼人，而是释出希望让事情翻篇的信号。中国外交部上周就此事发表了相对简短的声明。

汪文斌周一的发言意味着中方可能会回到更强硬的反美论调，这种论调此前已成为习近平治下中国外交辞令的主要风格。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅