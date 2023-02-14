香港卖地加入国安条款 市场一度波动 地产商会称不影响外资投资

香港/房地产市场

香港卖地加入可以国安为由而撤销投标资格条款 2023年2月14日

香港库房主要收入来源之一的地产业，一日之内接连传出坏消息，包括港府已在卖地招标和短期租约条款内加入条款，订明当局有权以国家安全为由，取消投标者的入标资格和立即终止出租中的短期租约；另外，一幅大型土地的招标流标，是一个半月内第三次。消息曝光後，地产股股价全面报跌。特首李家超否认地产股价波动与加入国安条款有关，而地产建设商会主席梁志坚亦表示，条款不会影响发展商投地和外资公司来港投资。

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港府因应《港区国安法》，早於去年11月4日起，已在土地招标文件中新增条款，订明若果投标者参与或合理地相信有参与危害国安的行为，港府可取消其投标资格；条款亦订明，当局有权以保障公众利益丶秩序丶安全或国安为由，取消投标者资格。至於其他短期租约用地亦订明，除了有权以国安为由取消入标者资格外，若当局合理相信中标的承租者涉及违反国家安全利益的行为，亦有权立即中止该份租约。

有关新增条款，港府未有公布，昨(13日)经传媒报道後向港府求证，发展局才予以证实。而地政总署网页资料亦显示，自上述日期後开始的多幅招标土地，包括启德2A区4丶5B及10号地盘丶赤柱环角道，以及正在招标的荃湾宝丰路丶旺角洗衣街地皮等，均已加入国安条款；另外，刚於上月底截标的将军澳区混凝土厂的短期租约，亦加入可以国安条款中止租约的条款。

发展局回覆查询时表示，不担心新条款影响政府推地，认为守法的投标者不应该因条款而影响其投标意欲，并指第一幅加入有关条款的卖地项目有六所公司投标，该幅土地亦已於去年年底成功出售。

地产股昨受压今收失地

但市场反应却是另一回事。消息曝光後，地产股的股价全面报跌，股价创六星期新低，其中以新世界跌幅最大，挫近7%，收报22.35港元；其次是跌近4.8%的恒基地产丶跌2.6%的新鸿基地产丶跌2.25%的信和置业，而长江实业则下跌0.8％。

另外，在去年12月中开始招标丶已於上周四截标的香港铁路小蚝湾车厂发展项目第一期，最终流标收场。港府公布日後重新招标时没有解释流标原因，但一般是因为入标价低於政府底价才会被收回。

小蚝湾车厂发展项目是一个半月内第三幅流标地皮，第一幅是11月25日开始招标的赤柱豪宅地，第二幅是於去年11月16日开始招标的九龙市区观塘商业项目，後者尤其反映业界对後市的态度。观塘这个百亿港元项目由市区重建局负责，去年试水温时，有24家地产商表示感兴趣，该局於去年11月招标时，向19家发展商发出入标申请，标书未有加入国安条款，但上月11日截标时，只有新鸿基一家发展商入标，而市建局最终在本月初宣布收回用地。

业界分析时认为，连续三幅地皮流标，原因与疫情持续打击丶楼价去年跌幅高达15%，以及楼市未完全复苏，导致发展商竞标意欲低迷。

地产建设商会执委会主席梁志坚昨晚回应传媒时为消息降温，声称招标文件加入国安相关条款不会影响发展商投地，因为正当商人不能做危害国家安全的事情。他相信，有关措施亦不会影响外资公司来港投资，因为全世界每个地方都会有维护国家安全的相关法例，外资必须遵守，而香港已享有很大的自由度。

特首李家超今早回应传媒提问时亦表示，投资者决定入标和股市波动受多项因素影响，包括市场情绪丶国际形势发展丶香港整体环境等，而相关机制已实施一段时间，地产界亦支持，不认为条款与土地投标有关连。他更强调，维护国家安全是整个特区的责任。

及至今日中午收市，昨日受压的地产股已全线回升，绝大部分已「收复失地」，股价回升至昨日水平。

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