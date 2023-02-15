乌克兰宣布击落多个来自俄罗斯的气球

乌克兰/俄罗斯/气球/军事 – 乌克兰周三(2月15日）宣布，击落了多个来自俄罗斯“气球”，乌克兰军方称，发射这些气球的目的是探测乌克兰的防空系统。法新社消息称，目前国际社会对这些"间谍气球"被用来搜集情报已有充分的共识。

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法新社消息，乌克兰首都地区军事部门周三表示，根据初步信息，在基辅上空发现了六个"空中物体"，这些物体是受风力影响移动的气球。乌克兰军方并称， “这些物体可能携带了角落反射器和侦察设备"，大部分气球已被拦截并击落。

这些飞行物并导致乌克兰首都防空警报器系统启动，而通常在导弹接近时防空警报才会启动。

乌克兰空军方面称，有些是普通的充气气球，在一根绳子上装有反射器和雷达， “但它仍然是一个空中目标，乌克兰防空系统被迫做出反应。”

乌克兰空军发言人伊格纳特（Yuriy Ignat）曾提及，俄罗斯使用“几乎零成本”的气球来消耗乌克兰防空导弹，俄罗斯会使用所有可用的战争方法实现他们的目标。基辅地区军事部门称，将收集气球残骸并进行分析，乌克兰怀疑俄罗斯发射气球的目的可能是探测定位并耗尽乌克兰的防空系统。

俄罗斯没有立即对乌克兰发出的声明发表评论。

自一年前战争开始以来，乌克兰多次报告俄罗斯气球在其领空漂流。

周二，乌克兰邻国摩尔多瓦因出现“类似气象气球的飞行物”而短暂关闭了领空。

自从美国2月初声称击落了一个中国气球以来，由于搜集情报的间谍气球在各国引起警惕。美国宣称，中国气球配备了监视设备，而北京则否认有任何间谍活动。

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