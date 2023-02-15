拜登可能就击落中国高空气球事件发表讲话

美国/中国/气球风波

美国总统拜登可能会就击落中国高空气球和三个不明飞行物事件发表讲话。路透社引述知情人士指出，拜登和他的团队正在考虑在他下周初启程前往波兰访问之前发表讲话。另外，美国副国务卿谢尔曼周三表示，美国将以坚定的态度应对中国的挑战，但同时希望与北京保持开放的沟通渠道。

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路透社报道，美国国会议员一直向拜登施压，指一连串的事件使美国民众困惑，要求拜登作出更多解释。不过，拜登甚少公开置评，主要是由白宫官员就事件发言。

这位消息人士指，目前想法是让拜登在下周初出访波兰之前，针对这些事件发表讲话。

另一方面，白宫国家安全委员会中国事务高级主任罗森伯格将会离任，但白宫强调，罗森伯格早已计划离任，与本月4号击落中国高空气球事件无关。

另据法新社报道，美国副国务卿谢尔曼周三表示，美国将以坚定的态度应对中国的挑战，但美国同时希望与北京保持开放的沟通渠道。

谢尔曼周三对华盛顿布鲁金斯学会智囊团发表的讲话表示，我们做到了(这一点），并且我们正在这样做，我们将继续保持开放的沟通渠道，负责任地管理两国之间的竞争。

谢尔曼重申，美国并不寻求与中国发生冲突，而是认识到这个亚洲大国是“唯一既有意图又有手段可以重新制定全球秩序的竞争对手”。

谢尔曼并表示， “中共在国内变得更加专制，在国外则更加咄咄逼人”。谢尔曼并提到中共打压香港，镇压新疆维吾尔少数民族，以及胁迫台湾、威胁南中国海以及展开半导体芯片之战。

在中国气球飞越美国领土，并被美国总统拜登下令击落后，美中关系恶化。这一事件并导致国务卿布林肯推迟期待已久的北京之行，令人质疑两个大国之间的合作意愿。

在被问及此事时，谢尔曼坚称此次行程是推迟了，但并没有取消，美方希望能够适时重新安排行程。 她说，“我们会找到合适的机会，一步步向前推进”，但她没有给出时间表。

谢尔曼说，希望北京“不要以某位议员访问为借口发动军事行动”。

美国众议院议长麦卡锡表示希望访问台湾，去年8月，其前任佩洛西访台激怒了北京，北京随后在该地区展开了前所未有的军事演习。

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