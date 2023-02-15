武汉大连爆发反政府削减医保示威 "白发运动"蔓延

中国退休人员上街抗议

2023年2月15日，中国武汉，示威者聚集在中山公园外，抗议医疗福利缩水，这是由路透社获得的社交媒体视频的截屏图片，该图片由第三方提供。

继2月8日武汉爆发抗议削减健康福利的大规模街头示威后，以退休老人为主体的“白发运动”15日再次在同一座城市爆发。同一天，东北大连数以千计的退休老人也站出来抗议医保福利缩水。

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法新社报道指出，在维稳高于一切的中国爆发街头示威非常罕见，尤其在中国两座千万人口的大都市同时爆发抗议示威，更加罕见。

中共总书记习近平开启第三任以来，如此大规模的抗议已在11月底爆发过，那场最初旨在反清零政策的以青年人为主体的大规模抗争遍及中国数十座城市，抗议者并且提出要求习近平下台，要改革不要倒退的政治诉求。这场持续时间短暂，但影响巨大的抗争被形容为“白纸运动”。

武汉2月8日首次爆发的退休者示威由政府削减医保福利引爆。据武汉市民说，当局最近将退休人员每月的个人医保从每月260元削减至83元。抗议者当时就表示，问题如果得不到解决，他们还会再次走上街头。

武汉当局2月1日推出『武汉市职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则』，遭到广泛反对。官方称这一改革是为了强化统筹资金，扩大医保报销范围，目的是为“更有利保障参保职工的权益”。

推特上持续上传的大量视频显示，2月15日，武汉中山公园一带抗议人群众多，主要是退休老人，他们与大批的组成封锁线的警察对峙，一度发生推搡，视频显示有几位老人被推倒在地。抗议人群中还有人喊“打倒反动政府!”有许多人高唱“国际歌”和“团结就是力量”。

同时，社交媒体上传的多个视频显示，15日当地时间上午，中国东北城市大连的人民广场也聚集了数以千计的民众，主要也是退休人员对政府缩减医保福利表示不满。视频显示，大连集会现场有人被警察押送上大巴车。

武汉抗议声势为什么这么大？“良知欣然自知”对美国之音表示，“武汉第一个遭遇封城，满城血泪；一夜解封，几乎所有人都感染了，很多老人都去世了。他们大多认为克扣医疗资金要将老年人逼死，减轻政府负担。”

专门研究中国政治和经济的『透视中国』(SinoInside)的人士在一份研究中警告说，"如果中国政府不能正确地实施医保改革，它有可能加剧社会紧张和对政府的愤怒"。

研究指出，这项医保改革发生在地方政府财政在经历了三年昂贵的清零政策之后，地方财政面临严重财政困难的时期。

美国之音引述美国信息与战略研究所学者李恒青说，中国各地民众对医保福利欠缺的现状普遍不满，现在老百姓上街了，这件事很难平静下来。

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