气球事件：中国宣布将对美国有关实体采取反制措施

中国/美国/气球风波

中国外交部发言人汪文斌周三（2月15号）在新闻发布会上说，中国将对损害中国主权安全的美国有关实体采取反制措施。

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路透社报道：美国本月早些时候用战斗机击落了一个飞越其领土的中国气球，华盛顿怀疑这是一个间谍气球，美国上周五将六家据其称参与了中方侦察气球项目的中国企业列入黑名单，此举是对穿越美国的可疑间谍气球事件的反制。

据华尔街日报，在这些由中国政府所有的防务公司和承包商被列入美国商务部黑名单之前，拜登(Joe Biden)政府官员已承诺将进一步限制中国可能用来提升其军事和经济实力的西方技术。遭到制裁的公司是：“北京南江空天科技股份有限公司”(译名，Beijing Nanjiang Aerospace Technology) 、“中国电子科技集团公司第四十八研究所”(译名，China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute) 、“东莞凌空遥感科技有限公司”(译名，Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology)、“铱格斯曼航空科技集团有限公司”(译名，Eagles Men Aviation Science and Technology Group)、“广州天海翔航空科技有限公司”(译名，Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology)和“山西铱格斯曼航空科技集团有限公司”(译名，Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group)。

中国外交部发言人汪文斌周三在记者会上说：“中国民用无人飞艇误入美国领空完全是一起有不可抗力导致的意外偶发事件，中方已经多次向美方说明情况，然而美方滥用武力，过度反应，升级事态，并以此为借口非法制裁中国公司和机构。" 他补充说"中国对此表示强烈反对，将依法对损害中国主权安全的美国有关实体采取反制措施"。坚决维护中国主权和正当权益。“

汪文斌还表示，自去年5月以来，美方在美国本土放飞大量高空气球，持续进行全球环行，未经中方相关部门批准，至少十多次非法飞越中国领空，包括飞越新疆、西藏等省份。他说，美方应当就此向中方和国际社会作出解释和交代，切实反躬自省，停止对中方的抹黑攻击，停止误导美国民众和国际社会。中方保留作出进一步必要反应的权利。

据路透社，白宫还表示，它将考虑作出更广泛的努力，"揭露和处理 "中国威胁美国及其盟国国家安全的更广泛的监视活动。

自从美国击落气球后，美国和加拿大又宣布在其领空击落了三个飞行物。

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