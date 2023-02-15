【视频】武汉大连市民抗议医保改革 喊 “还我医保钱”

中国/社会

一些社交网络上传的视频显示，几百名退休人员周三（2月15号）在中国武汉和大连聚会抗议医疗保险改革。

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据法新社采访的目击者称，周三，一群抗议者聚集在武汉市中心的中山公园门口，这是这座拥有1,100万人口的城市中最受欢迎的散步场所。 无法查证的社交媒体上发布的视频显示，公园门口的保安排成一条人链，阻止抗议者进入。

另一段在北方城市大连拍摄的视频显示，抗议者高呼 "还我医保钱！" 另一段视频显示许多警察守卫着一座地方政府大楼。

根据中国的一项医疗保险改革，自2月1日起，地方政府每月支付给退休金领取者的医疗补贴金额已经减少。这一决定已经导致上周退休人员在武汉市政府前举行集会。根据参与者在网上发布的图片，这些抗议者受到了当局的接待。

中国的医保改革是一项庞大的工程，从2021年开始逐步实施。

报道称，中国的抗议活动并不频繁，在这个以维护社会稳定为教条的国家，政府通常将任何抗议活动扼杀在摇篮里。

然而，近几个月来，一些恼怒的原因，特别是新冠疫情健康限制，促使一些中国人走上街头，尽管有被逮捕和起诉的风险。

法新社引述专门研究中国政治和经济的SinoInsider公司的分析师在一份说明中说，"如果北京不能正确实施医保改革，有可能加剧社会紧张和对当局的愤怒"。 这一社会运动反映了 "地方政府经历的财政困难" 。该公司认为，一般来说，"地方政府更愿意与抗议者做出妥协"，以防止运动势头扩大。

分析指出，这项改革是在地方政府的财政在经历了三年繁重的零补贴政策之后受到考验的时候进行的。

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