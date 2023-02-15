马克龙会见王毅 爱丽舍宫：促进乌克兰和平是共同目标

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法国总统马克龙周三在爱丽舍宫会晤到访的中共中央外事工作委员会办公室主任王毅，爱丽舍宫称，尊重国际法在乌克兰促进和平是双方的共同目标。马克龙希望被视为莫斯科重要盟友的中国向俄罗斯施加压力，迫其重返谈判桌。

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法新社消息，马克龙于去年11月与中国国家主席习近平在印度尼西亚巴厘岛G20峰会期间会晤后，在周三于巴黎会晤中国最高级别外交官员，随后马克龙计划访问中国，但他访华日期尚未公布。

法新社称，尽管中国没有谴责俄罗斯将近一年前发动的对乌克兰的入侵，马克龙仍希望被视为莫斯科重要盟友的中国，向俄罗斯施加压力，要求其重返谈判桌。

马克龙坚信世界的稳定对中国至关重要，他曾在去年11月呼吁中国国家主席利用其影响力来结束这场冲突。

据法国总统府消息称，马克龙与王毅讨论了俄罗斯对乌克兰发动的战争以及对贫弱国家的影响，特别是在粮食安全和财政方面。会晤期间，马克龙回顾了这场冲突对国际和平与安全的影响，并重申法国支持受攻击国家的立场。

爱丽舍宫并称，双方表达了遵守国际法以及促进和平的共同目标，但没有具体说明两国如何促进和平。

继法国之后，王毅将参加定于周五至周日举行的慕尼黑安全会议，随后访问莫斯科。

法国总统马克龙在会见中还谈到与中国的合作面对气候危机等“全球挑战”。

王毅周三晚会见法国外交部长科隆纳，然后在周四会见法国总统外交顾问博纳，并参加法中战略对话。

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