习近平为何大赞中国防疫创造了人类文明史奇迹？

中国-新冠病毒

自从突然解封，染疫人数暴增，死亡人数暴增后，清零政策的主导者，中共领导人习近平对相关话题相对比较低调。不过，中共政治局常委会打破了沉寂。有分析指，习近平不甘心让自己亲自指挥的清零政策不明不白被抛弃了，他需要给自己一个正面的说法。

广告 继续浏览后续

2月16日，习近平主持召开中共中央政治局常委会，专门“听取近期新冠疫情防控工作情况汇报”，从官媒通稿看，这次会议除了避免提及“清零”，几乎把清零期间描述清零政策如何之好的语言全用上了。显得是要为被民间闻之色变的清零政策“平反”，甚至做出“辉煌”的总结。

会议称，三年多来，习核心始终坚持“人民至上，生命至上”，“有效保护了人民群众生命安全和身体健康”，不过常委会的重点却在于强调突然废除清零政策以来的成就，会议称去年11月以来，“新冠死亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹”。而且，“群众是认可的，成效是巨大的。”

学者傅志彬推文分析，“这种王婆卖瓜式的说法显示习近平知道自己的烂尾式抗疫被诟病，感觉到威信被动摇……” 因此需要开会自夸。习近平实施两年多之久的“清零政策”被公认为是全球最严酷的、也是最不人道的防疫措施，造成巨大人道灾难和经济衰退，其实最后并未起到阻止新冠病毒扩散的效果，反而在11月26日在全国几十座城市爆发了反对清零政策的“白纸运动”。再也不能忍受被封锁的青年男女破天荒地喊出“共产党下台! 习近平下台!”的口号。

有观察人士认为，白纸抗议这一让世界震惊的示威行动，宣告了官方“人民至上，生命至上”一套说辞的破产，当局不惜花费天文数字的资源、以专政的手段去封锁城镇，控制人民的自由，与习近平为了保证自己在去年10月底二十大上顺利地实现继续掌权有关。从上海等大城市街头民众喊出的口号看，显然，他们对当局的做法并不像常委会所言：“群众是认可的。”

白纸抗议、加之经济严重恶化，让习近平无法按照自己的时间表，在一个适当的时间“体面地”宣布“清零取得了伟大胜利”，而是被迫放弃清零，毫无准备毫无步骤地全面解封，成为香港大学流行病学家高本恩(Ben Cowling)所说的：“中国是世界上唯一一个在首次面临大规模感染潮之际没有采取任何延缓措施的国家”。

世卫组织指出，其实，清零政策终结前几周，中国的疫情已失控，染疫人数在暴增。当局的仓促解封不过加速了这一爆炸性局面，一时医院人满为患，火葬场不堪重负，一批顶尖学者和知名人士染疫死亡透露出死人多到难以想象的信息。不少人在社交网络批评：“清零”三年，只为了清零而清零，没有为自己的百姓准备好必要的医疗设施，当局终于羞羞答答开始公布死亡人数，截至2月9日，官方公开的数据是83150人死于新冠。

社交网络的众多信息显示，许多中国人并不相信这一数字，他们从自身的生活经验，他们的目击，他们的奔走相告中，得知死于新冠的人数远远不止这些。纽约时报2月16日的相关报道，引述四家互不关联的独立机构的研究，评估出从12月7日当局放弃清零以来的两个月，中国死于新冠的人数在100万至150万之间。

一个等于总结“抗疫取得伟大胜利”，尤其为两个月来，也就是解封以来取得的“伟大成就”总结的中共政治局常委会，无视两个月疫情爆炸突然死于新冠病毒的无数“人民”，还在宣称“新冠死亡率保持在全球最低水平”，自然引发许多批评。北京之春荣誉主编胡平发推评论说，在发生了史上空前的疫情海啸，全国的火葬场都排大队日夜加班之后，中共当局居然还好意思说，在习近平亲自指挥亲自部署下，中国的“新冠死亡率保持在全球最低水平，取得疫情防控重大决定性胜利，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹。”

一位网友惊叹：“奇迹啊奇迹，还有这样的奇迹!”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅