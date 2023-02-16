北京在港代表吁高教界保国际化 惟95%输入高端人才却为中国籍

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中国领导人数次敦促香港要保持国际中心地位，其在港代表郑雁雄会见高等教育界主事人时表示，期望各大专院校未来继续保持国际化，以便香港繁荣安定发展。不过，港府首度推出的抢高端人才计划发现，个多月内已接获逾万份申请，但知情人士称，三分之二来自中国内地，而整体而言，九成半来自中国籍。有人力资源专家认为，若有较言比例申请者来自海外，将更利香港保持国际化。

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北京的中央政府驻香港联络办公室主任郑雁雄上任约一个月后，以春茗为由邀约各界，昨(15日)邀请到中联办大楼春茗的，是高等教育界和新闻界，而全港11所大专院校的校长及校董会主席均有出席。据了解，郑雁雄会上表示，香港以身为国际化的都市闻名世界，而香港一个小小城市能拥有多所世界顶尖大学，实属难能可贵，期望大专院校未来继续保持国际化，让香港繁荣安定发展，为中国建设作出贡献。

另据《明报 》和《 星岛日报》报道，郑雁雄昨午在与媒体高层春茗时表示，香港有五个重要角色，当中包括要发挥好「背靠祖国丶联通世界」和发挥人民币国际化离岸中心的重要作用，为不点名地指统一台湾的中国「完全统一」发挥示范效应。

但保持国际化之馀，郑雁雄同时呼吁高教界与大陆联通。出席春茗的中文大学校长段崇智和理工大学校长滕锦光会後均引述说，郑雁雄鼓励香港与粤港澳大湾区在产业丶学校及科研方面互补优势，合作共赢，因为香港制造业较少，较难发展科研应用，未来可透过北部都会区和大湾区推广和应用香港的科研成果。

而要保持国际化，人才是不可或缺的一环，但现届港府为填补人才流失而在去年底推出的「高端人才通行证计划」，开展七星期以来，虽收到逾万份申请并批出约7700宗，但绝大部分属中国籍人士。

劳工及福利局局长孙玉菡昨早与立法会议员非正式交流时透露，逾万宗申请中，年薪超过250万元的高薪申请类别约占六分一；全球百强大学毕业兼有至少三年工作经验的申请者类别约占一半；全球百强大学毕业但没有工作经验的申请者约占三分一。以年龄分，申请人以年轻人居多，30岁以下的申请者便占了一半。

但对申请者会否大部分是中国内地人士的公众关注，孙玉菡在交流会上没有给出实数，只是说，申请者中有三分一来自海外，馀下三分二来自内地，并补充，不排除来自海外的申请亦有中国籍人士。《星岛》则引述不具名的知情人士透露，约九成半申请者都是中国籍。

人力资源顾问周绮萍向该报指出，港府「高才通」计划的目标是吸纳三万五千人，当中六分之一属年薪250万元或以上人才，馀下约2.9万人属名牌大学毕业及具工作经验者，数目未能填补近年移居海外的14万人，不足以弥补「人才荒」。另外，若来自海外的人才比例更高，对维持香港国际城市地位较为有利。

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