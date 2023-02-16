拜登坚称将击落所有威胁美国安全的高空物体

美国/中国/气球风波

美国总统拜登2月16日周四就击落中国高空气球和三个不明飞行物事件，向美国民众发表讲话。拜登表示将下令击落所有威胁美国安全的空中物体；他考虑与中国国家主席习近平直接交谈，但不会为击落进入美国领空的中国气球道歉。

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法新社消息，拜登表示，他将下令击落所有任何威胁美国安全的空中物体。拜登在面向美国民众的电视讲话中表示，“如果一个（飞行）物体对美国人民的安全构成威胁，我将下令把它击落”。这是自美国击落中国气球和三个不明飞行物以来，拜登首次就中国气球事件发表讲话。

拜登并表示，他正在考虑与中国国家主席习近平直接会谈，但他不会为击落进入美国领空的中国气球道歉。

拜登在这次简短的讲话中表示：“我们不想要新冷战”，(我们）将继续与中国对话”。 拜登补充说：“我希望我能与习近平主席进行交谈并查明件事的真相，但我不会为击落这颗气球进行道歉。”

拜登表示，下令击落这颗高空气球的决定是发出了一个明确的信息，即：“任何侵犯我们主权的行为都是不可接受的”。北京方面称飞行物体是因偏航而误入美国领空的气象研究气球。

拜登强调：“如果（飞行）物体对美国人民的安全构成威胁，我会击落它”。

不过，拜登也同其他美国官员一样承认，“目前没有任何证据表明，最近被摧毁的三个不明飞行物与中国间谍气球计划有关，也不是来自另一个国家的监视设备”，情报人员评估任务，它们很可能与私人企业或研究机构有关。

此前，白宫发言人卡琳让-皮埃尔在新闻发布会上宣布这一消息时表示，总统将特别提到“对中国高空间谍气球做出的果断反应”。

美国于2月4日击落了一颗中国气球，美方认为气球在执行搜集情报的间谍任务。 随后，美国分别于2月10日、11日和12日击落了三个不明飞行物。

拜登是以保护航空运输安全为名下令进行击落三个不明飞行物，白宫称这些“物体”的飞行高度接近客机，可能会破坏航空运输安全。

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