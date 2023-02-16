日本为能够击落中国侦察气球等考虑修改法律解释

日中/政治

日本自民党16日在党本部召开安全保障调查委员会等联席会议，同意政府有关放宽武器使用条件，以便可以击落侵犯领空的气球和无人机等的说明， 其目的是为了在中国侦察气球过去飞越日本上空这一事实的基础上，为汽球的再次飞来做准备。

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防卫省的一名局长2月15日在自民党防卫委员会会议上对此进行了说明。 一项修改《自卫队法》解释，并允许在确保航线安全和人民生命财产安全时使用武器的计划浮出水面。目前自卫队严格执行武器使用规则，在击落飞来的气球等时有是否遵守了法律的担忧。

日本《自卫队法》第八十四条规定：“外国航空器违反国际法、航空法（1952年第231号法）或其他法令规定，侵入我国领空时，长官可以对航空自卫队发出命令，采取使其着陆、或从我国的领域上空离开的必要措施。”此条法律并没有谈及“击落”。

目前，根据《自卫队法》，自卫队飞机在飞行物体侵犯领空时，如果在符合正当防卫和紧急避难的场合，才可以使用武器。

日本政府发布消息称，自2019年11月以来，已3次确认疑似中国放飞的无人侦察气球在日本领空飞行，中国外交部发言人15日在例行记者会上表示：“中国是负责任国家，一贯严格遵守国际法，尊重各国主权和领土完整。日方在没有确凿证据的情况下捕风捉影，对中国抹黑攻击，我们对此坚决反对。”

在15日的日本众议院预算委员会会议上，首相岸田文雄在谈及气球时强调，“我们通过外交渠道，强烈敦促中国政府不要再让这种情况发生。侵犯日本领空的行为是绝对不能接受的。” 防卫大臣滨田靖一在谈及今后气球再次飞来的对策时说：“包括今后怎么办在内，我们正在进行研究。”

15日上午，内阁官房长官松野表示，“经过进一步分析，我们确切地推定这些气球是中国放出的无人侦察气球。”他补充说：“已向中国政府申明，侵犯其领空是绝对不能接受的。”

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