朔尔茨3月初访美 将与拜登商谈支持乌克兰及应对中国挑战

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美国白宫2月16日周四宣布，德国总理朔尔茨将于3月3日访问美国，并与美国总统拜登举行会谈。双方除了讨论美德关系及乌克兰议题外，也将讨论共同应对中国挑战及印太地区合作。另外据美媒称：美欧计划组建"买家俱乐部"减低对华依赖。

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法新社报道，白宫发言人卡琳·让-皮埃尔在一份声明中表示，拜登及朔尔茨将"特别就支持乌克兰"进行讨论。法新社称，在经历一段困难时期后，现在是德国与美国及北约重申加强友好关系的时候。

声明并指出，在俄罗斯野蛮入侵乌克兰一周年之际，拜登与朔尔茨将讨论为支持乌克兰持续做出的努力，让俄罗斯为侵略付出代价，并加强跨大西洋安全。两人还将讨论包括共同应对中国带来的挑战，以及在印太地区合作等一系列区域与全球安全议题。

朔尔茨去年11月初曾率企业高层代表团访问北京，成为新冠疫情爆发近3年、也是中国国家主席习近平就任第3任中共总书记以来，首位访问中国的欧洲国家领导人。

朔尔茨在北京与中国总理李克强召开联合记者会时曾表示，德国奉行一个中国政策，但他也对两岸的稳定及和平表达了担忧，并说台湾现状的任何改变都必须和平解决。

据美媒引述知情人士报道，美国与欧洲官员正在商讨如何组建一个与盟友组成的"买家俱乐部"，合作采购在清洁能源技术方面需使用的矿物，以减低对中国的依赖。

《华尔街日报》指，按照计划，美国会与包括日本、欧盟与英国在内的盟友，商讨关键矿物的贸易协议。

知情人士并指，一旦盟国之间达成贸易协议，他们便会尝试再与乌克兰、赞比亚等国达成额外协议，在电动车电池和其他清洁能源技术所需的原材料方面确保获得供应。

美国及欧盟官员过去曾多次称，希望在供应链方面减少对中国的依赖。

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