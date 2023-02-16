「流浪气球」争议升级 中国人大强烈谴责美众院通过决议 促停免事态升级

中美/气球事件

中美就「流浪气球」导致的风波进一步升级，在美国国会众议院通过决议，谴责中国在美国领空使用间谍气球后一星期，中国人大外事委员会发表声明，强烈谴责和坚决反对有关决议，认为决议是恶意炒作和政治操弄，敦促美方立即停止，以免事态升级。

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在美国传媒披露，指美国总统拜登正考虑下周初到波兰访问前就击落中国高空气球事件发表讲话之际，中国人大外事委员会今(16日)早发表声明，指美国众议院通过「所谓」《中国在美领土上使用高空气球决议案》，刻意渲染「中国威胁」，纯属恶意炒作和政治操弄，「中国全国人大」对此表示强烈谴责和坚决反对。

声明重申，中国民用无人飞艇误入美国领空是一宗因不可抗力导致的偶发丶意外事件，对美国人员和安全不构成威胁。中方已第一时间作出介绍，要求美方冷静处理。但美方「执意动武，蓄意造势」，严重违反国际法精神和国际惯例。声明又指，美国国会一些政客煽风点火，暴露其反华遏华的居心，反指对别国大搞监视活动的，恰恰是美国。

声明强烈敦促美国国会「立即停止对华污蔑抹黑的错误做法，不要采取导致事态升级的举动。」

美国众议院本月9日以419票支持丶0票反对，一致通过无约束力议案，谴责中国气球侵犯美国领空。

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