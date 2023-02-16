独立机构评估 中国放弃清零后两月死亡人数100万-150万

中国-新冠病毒

中国12月7日突然放弃严酷清零政策后到底有多少人死于新冠？中国官方截至2月9日的公开的数字是83150人，然而，纽约时报综合四家独立研究机构的评估，得出的死亡人数在100万至150万之间。

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中国死于疫情的人数一直是个谜，当局在全球最严酷的清零政策难以为继、实质上并未能阻止染疫人数暴增的情况下突然解封，一时间医院人满为患，火葬场不堪重负，一批顶尖学者和知名人士死亡，但是当局对外界最关心的多少人死于疫情一直遮遮掩掩。

直到2月9日，官方公布的解封后死亡人数仅为83150人，这一数字令人难以置信，研究人员认为严重低估，而且对死在家中的大量染疫者忽略不计。专家评估，虽然无法确切知道有多少死在家里的人没有被计入，但从2018到2020年，中国只有大约五分之一的死亡发生在医院。

而且，去年12月解封以来，中国官方只公布 涉及呼吸衰竭的死亡人数，不包括死于肝、肾或心脏衰竭的感染者，1月中旬以后，在遭到广泛质疑后，当局开始发布因其他死因死亡的病例数据，但数字仍然很不完整。许多民众表示，医院要求死者亲属不要写上与新冠病毒相关的死因。

纽约时报2月16日的报道说，流行病学家一直在努力解开中国12月以来这波加速暴发疫情的未解之谜，根据四个互无关联的学术团队得出的大致相似的评估，中国的新冠疫情可能已造成100万至150万人死亡。

纽约时报引用的估算结果，两个来自已在学术期刊上发表或正接受同行评议的论文，另外两个分析是由流行病学家提供的。

如果按照中国官方数字，中国2020年以来新冠大流行期间的人均死亡率在所有主要国家中最低，每10万人只有6人死亡，但按照学者研究，无论是较高估计的每10万人有110人死亡还是较低估计的每10万人有68人死亡，中国已经超过了许多亚洲国家的官方死亡率，而这些国家并未施行过一如中国那样激进严酷的清零措施。

与此同时，中国的疫情死亡率排在德国、意大利、美国等国之后，因为这些国家的疫情在疫苗问世之前的疫情大爆发期间曾有很多人染疫死亡。

为什么中国官方数据很难反映疫情真相？除了新冠死亡定义狭窄、排除死在医院以外的数据之外，最根本的问题可能是政治因素。

纽约时报指出，对执政的中共而言，有多少人死亡的问题有巨大的政治意义，如果死亡人数过高，中国领导人习近平将中国早期防疫的成功归因于社会主义制度优于西方的说法就不能成立。

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