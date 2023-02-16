美中等60多国签署行动呼吁 同意军事领域负责任使用人工智能

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包括美国及中国在内的等60多个国家2月16日周四签署行动呼吁，敦促规范人工智能 (AI) 在军事领域的开发和使用，以规避意外后果的风险。

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路透社报道，荷兰与韩国周四在海牙联合主办第一届关于军事人工智能的国际峰会，签署行动呼吁的国家表示，承诺在遵守国际法律义务及不会损害国际安全、稳定及责任的情况下，发展及使用军事人工智能。

美国负责军备控制和国际安全事务的副国务卿詹金斯（Bonnie Jenkins）在会上提出美国框架的负责任使用军事人工智能守则，内容包括人工智能武器系统应加入适当水平的人为判断，但强调美国对任何有意参与的国家持开放态度。

中国代表则认为，各国应反对透过人工智能为军事取得绝对优势和霸权，同时也应与联合国合作。

这次会议并没有邀请俄罗斯参与，乌克兰则没有派员出席，而在场的以色列代表则没有签署该呼吁。这项行动呼吁称：世界各地都对人工智能在军事领域的使用以及人工智能系统的潜在危险表示担忧。。

来自各国的2,000名科技公司和民间团体的代表参加了会议。一些学者及人权专家指出，这份行动呼吁并没有法律约束力，同时都没有应对人工智能操作无人机、人工智能可能引起军事冲突等问题。

会议并宣布成立全球人工智能委员会，旨在澄清军事领域技术定义并确定负责任的在军事领域使用人工智能。

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