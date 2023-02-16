【视频】 伊朗总统到访中国 谁更需要对方？

中国/伊朗

伊朗总统易卜拉欣-莱希于2月14日开始对中国进行了为期三天的正式访问，此行旨在与西方的紧张关系中加强两国合作。这是20多年来伊朗总统首次对中国进行国事访问。中国国家主席习近平在北京接待伊朗总统时赞扬了中伊两国的 "团结"。

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美国的严厉制裁正在使伊斯兰共和国的经济窒息，伊朗总统访问中国时，伊朗国内正被去年9月16日Mahsa Amini的死亡引发的抗议运动所困扰，这位22岁的女性，因违反伊斯兰共和国严格的着装规定而被捕。

北京是伊朗最大的贸易伙伴，长期以来一直在寻求加强与德黑兰的关系。中国国家主席习近平在2016年对伊朗的一次罕见访问中，将伊朗描述为 "中国在中东地区的主要合作伙伴"，七年后情况如何？中国在2021年与伊朗签署了一项为期25年的庞大战略协议都是两国关系中引发关注的焦点。

法国24电视台采访了法国Jean-Jaurès基金会北非和中东观察站的主任Farid Vahid。他认为，在伊中关系中，伊朗更加依赖于中国，尤其在经济上，而中国也需要伊朗加强自己在该地区的战略力量。

点击视频收看详细专访内容 :

04:09 伊朗总统莱希对中国进行国事访问，2023年2月14 AP

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