北约秘书长：西方密切关注中俄关系

俄罗斯侵乌战争

2023年2月17日，在德国慕尼黑举行的慕尼黑安全会议上，德国总理朔尔茨与中国中央外事委员会办公室主任王毅握手。

北约秘书长斯托尔滕贝格周五在慕尼黑警告：西方“密切关注”中俄双边关系。他提醒说：乌克兰战争的后果将是“全球性的”。

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为期三日的国际安全年度会议周五在德国慕尼黑开幕。乌克兰战争、中俄特殊的双边关系及对世界安全的影响是这次会议关心的重大主题。

面对媒体，出席这一会议的北约秘书长斯托尔滕贝格对中俄关系发出警告。他说：“我们密切关注日益强化的中俄关系。”西方看到了，“他们联合行动，他们联合军演，他们联合进行空中和海上巡逻。”

俄罗斯是乌克兰战争的侵略方，中俄关系多大程度上影响这场战争备受西方关切。斯托尔滕贝格补充说，“乌克兰战争已充分显示，安全问题不是地区问题，安全关涉全球。”

超过150个国家的政府代表出席慕尼黑国际安全年度会议，中共中央外事办主任王毅在访问意大利和法国等国后转往德国出席这一会议，王毅随后将访问莫斯科。

斯托尔滕贝格在会议间歇对媒体表示：“正在欧洲发生的对亚洲很重要，而正在亚洲发生的同样对欧洲很重要。”他强调：“我们知道北京密切关注乌克兰战争，因为假如普京赢了战争，将影响北京未来的决定和谋划”。斯托尔滕贝格在这里可能暗示的是北京未来可能对台湾采取的军事行动。一些观察人士认为，假如普京打赢了，将会鼓励北京犯台。

斯托尔滕贝格补充说，当专制政权更加靠拢和紧密合作时，相信民主和自由的国家更应该团结在北约和我们在全球的盟邦周围。

王毅周三在巴黎与法国总统马克龙和法国外长科隆纳会晤，法国希望中方向莫斯科传递信息，使得俄罗斯“重返谈判桌”，“停止轰炸平民”。

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