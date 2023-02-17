华兴资本创始人包凡失踪 香港股票暴跌三成

华兴资本

华兴资本创始人兼CEO包凡在加州拉古纳海滩举行的WSJD现场会议上发言2016年10月25日。

中国民企华兴资本创始人兼CEO包凡失踪，其公司的股票今天2月17日在香港暴跌了30%。

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法新社报道，华兴资本控股是一家中国大型民营投资银行，专门从事科技企业的投资并购。该集团曾参与滴滴与其快的，美团网与大众点评网等数字企业的合并案，并推动过几家数字巨头的首次公开募股（IPO），其中包括电商京东（JD.com）集团。

包凡出生于1970年，是中国科技界的知名人士。他的公司华兴资本周四晚些时候表示，"无法联系到包凡。法新社联系华兴资本询问，该集团未予置评。

据中国财新网报道，自本周初以来，包凡一直失联。财新还透露，中国当局去年9月拘留了华兴资本的董事长Cong Lin（音译丛林）。

法新社今天引述华兴资本的声明说，包凡先生的"失联"似乎与“该公司的业务和/或运营无关，这些业务正在正常进行"。华兴资本称其在全球有700多名员工，在新加坡和美国有业务。

法新社说，这起失踪事件让人联想到加拿大华裔富豪肖建华。他于2017年在香港一家酒店失踪。据媒体报道，肖建华据称与中共最高领导人关系密切，他被北京特工绑架。在被捕时，肖建华是中国最富有的人之一，估计拥有60亿美元的财富。去年，这位前商人因诈骗罪被判处13年有期徒刑。

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