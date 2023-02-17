慕尼黑安全会议：马克龙呼吁加大援助对乌克兰 朔尔茨称做好持久战准备

慕尼黑会议/法国/德国/乌克兰/军事

法国马克龙2月17日周五出席慕尼黑安全会议并发布讲话，他呼吁欧盟成员国加大对乌克兰的国防及经济援助，支持乌克兰抵抗俄罗斯的入侵。德国总理朔尔茨也敦促盟友军援乌克兰坦克，并做好长期战争准备。泽连斯基透过视频发表讲话表示，乌克兰不会是俄罗斯总统普京野心的最后一站，对方将继续行动，他呼吁盟国加快赴运武器，协助乌克兰击败俄罗斯。

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路透社消息，马克龙周五在慕尼黑安全会议上致辞表示，我们必须加强对（乌克兰）的支援，以帮助乌克兰人民和军队的抵抗行动。马克龙称，只有乌克兰成功发起反攻，才能按照乌克兰的愿望展开有效的谈判。

全球最重要的外交和安全论坛慕尼黑安全会议周五开幕，预计进行3天。俄罗斯入侵乌克兰即将届满一周年，今年会议有40位各国领导人和近100位国防和外交部长出席，规模比往年都大。

马克龙向与会各国领导人发表讲话说，“现在并不是与"选择战争"俄罗斯进行对话的时候”俄罗斯仍然在执行其"殖民"和"帝国"(扩张）的计划。马克龙在德国总理朔尔茨及乌克兰总统泽连斯基讲话之后表示，我们已准备好应对旷日持久的冲突，虽然这并非我们的选择。

此前，德国总理朔尔茨在慕尼黑安全会议演讲时呼吁盟友军援乌克兰坦克，战争才能及早结束，不过他强调应做好长期战争的准备。

朔尔茨演讲时表示，一年前俄罗斯总统普京发动战争，结果乌克兰和欧盟比过去都团结，北约还即将增加2名会员，发展显然不符合普京的预期。

朔尔茨敦促有能力交付坦克给乌克兰的国家加入德国的行列，付诸行动，德国愿在训练、补给、后勤方面给予协助。

他指出，只有继续军援乌克兰，战争才能及早结束，"普京越早觉悟他的"帝国"目标达不到，战争结束和俄罗斯撤军的机会就越大"。

朔尔茨并重申立场，承诺德国国防支出将持续提高到国内生产总值的2%。

受俄罗斯入侵乌克兰的影响，德国批准总额1000亿欧元的特别预算，为军队添购装备打造欧洲最强大的军力。

朔尔茨呼吁欧洲各国在军事和战略上步伐一致，齐心打造强大和具有竞争力的国防工业，使欧洲有能力解决周边发生的冲突。

乌克兰总统泽连斯基在开幕仪式上，透过视频连线方式发表演说。他形容乌克兰战争是一场大卫对巨人歌利亚的自由斗争，并指俄罗斯正在制造破坏，更策划扼杀乌克兰邻国摩尔多瓦，西方国家领导人却在这个关键时候拖泥带水。

泽连斯基说，决心从来不是抽象的事情，他形容大卫不是透过谈判的力量取胜，而是透过行动的力量。泽连斯基指拖延永远是错误，歌利亚落败世界才会安全。

泽连斯基表示，乌克兰不会是俄罗斯总统普京野心的最后一站，对方将继续行动，他呼吁盟国加快赴运武器，协助乌克兰击败俄罗斯。泽连斯基警告与会的全球领导人，犹豫不决及拖延将威胁他们国家自身的安全。

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