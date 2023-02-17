欧盟月内解除中国旅客入境前的检测要求 瑞典率先明起取消限制

新冠/旅游

引起中国不满的入境前新冠检测，欧盟27个成员国可望月内取消。而四个不属於欧盟的神根公约成员国，包括冰岛丶列支敦士登丶挪威及瑞士，亦同意有关安排。

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欧盟轮值主席国瑞典在当地时间16日发出声明，指在按整体政治危机反应机制而举行的会议上，成员国考虑最近的疫情发展和卫生安全委员会意见後同意，在本月底前取消要求中国入境旅客登机前出示新冠检测阴性证明的规定，另在3月中之前停止对从中国抵埗旅客进行随机抽验。

声明订明，来自神根公约的附属会员国亦有列席会议。这被解读为这四个神根公约国亦同意上述共识。

另外，据中国媒体环球网报道，瑞典政府同日宣布，自本月18日起，取消针对自中国入境者的临时限制措施。该等临时措施在当日到期，不再延长。

中国自上月8日起向外通关，但因其疫情数据不透明，不少国家忧虑，中国的疫情可能会随通关而再次蔓延，於是向中国入境旅客施加不同的防疫措施，部分甚至连来自香港和澳门的旅客亦施以限制，例如只可在指定机场出入境等，引起中国不满，更对日韩等国采取报复性措施。而意大利和法国早前已先後决定取消针对中国旅客的相关限制措施。

欧盟的声明没有阐释疫情最新发展的详情，而美国网媒《政客》则报道，医学期刊《柳叶刀》上星期刊登一篇文章，指有研究显示，中国在去年11月14日至12月20日的个案发现，九成感染个案的变种病毒是BA.5.2 和 BF.7，与欧盟地区的类似。另外，欧盟的疾控中心的研究亦发现，从中国飞抵欧洲国家的废水检测和入境旅客的抽查发现，亦只见上述两种病毒株。

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