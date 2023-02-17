第73届柏林电影节：华语片《白塔之光》和《艺术学院》共逐金熊

柏林国际电影节

在经历了两年的新冠大疫情后，柏林国际电影节重返大舞台，于2月16日晚间拉开序幕。图为克里斯汀-斯图尔特(Kristen Stewart)出席电影《她来找我》的首映式。

德国电视一台等报道，柏林电影节于周四傍晚拉开序幕。在经历了两年的新冠大疫情后，柏林电影节重返大舞台。东道主德国的电影在电影节上会强力出场，但当前危机让该行业步履艰难。

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柏林电影节总经理Mariette Rissenbeek 愉快地表示，“终于一切又可以再次全力前行。嘉宾们又可以走上红地毯。讨论会和大型派对也都重又可以开始。“

在过去两年中，因新冠病毒大流行，电影节上分享经验，进行专业交流等几乎都无法进行。2021年这一世界上最大的公众电影节在夏季时以小很多的版本举行。去年，由于严格的新冠防疫措施以及强制距离和口罩，几乎没有重大活动的节日气氛。

但在周四第73届柏林国际电影节开幕之际，电影节常有的喧嚣重又回到了柏林。巨星将在未来几天踏上红地毯，其中包括导演史蒂文斯皮尔伯格，演员威廉达福和凯特布兰切特等。

今年有19部影片角逐最高奖金熊奖。有五部德国电影参加竞赛，其中包括导演克里斯蒂安佩措尔德的浪漫剧《红色天空》。中国大陆有张律编剧并执导的剧情片《白塔之光》和刘健导演的动画片《艺术学院》参与角逐金熊奖。在其他单元中，也有多部中国电影参展，如范冰冰主演的《绿夜》将与观众见面。截至2月26日，观众可以在不同单元看到来自67个国家和地区的287部电影。

今年的柏林电影节受到当前世界政治的强烈影响。与乌克兰的团结体现在电影节的节目中。有九部影片与俄罗斯侵略战争及其影响有关。有关乌克兰总统泽连斯基的纪录片《超级大国》将在电影节上庆祝全球首映。还有几部电影涉及伊朗的政治局势和人权抗议活动。柏林电影节将继续维护其重视政治的传统。

与此同时，电影业面临经济挑战。德国电影院的入场人数正在恢复，但尚未达到新冠大流行前的水平。从目前统计数据来看，去年共售出7800万张电影票，这比2019年减少了约1/3。

《南德意志报》的观感是：今年的柏林电影节再次展示了这个首都希望同时具备的特点：政治性和时尚性。柏林希望在电影节期间重又成为世界城市。但它却在自己挡住自己的道路

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