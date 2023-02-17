美军完成打捞中国气球残骸 送往FBI实验室分析

美国/中国/气球风波

美国国防部2月17日周五发表声明称，军方已经完成在美国大西洋沿岸被击落的中国气球残骸的打捞工作。据国安分析家认为，近来中国侦察气球飞越美国本土，可能是由2015年成立的中国"战略支援部队"负责操作。

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法新社报导，美国北方司令部声明指出，"美国海军成功定位并回收中国高空侦察气球的碎片后，在南卡罗来纳州外海的搜寻作业已于2月16日结束。"

美国北方司令部表示，"（气球）最后的几块碎片送往维吉尼亚州的联邦调查局实验室（Federal Bureau of Investigation Laboratory），进行反情报调查。"

声明并称，在打捞范围内的美国海军及海岸防卫队船只已经驶离现场，并解封海上及空中安全区。

据路透社报道，据美军北方司令部（Northern Command）表示，最后一批气球残骸已经送往维吉尼亚州尼亚州（Virginia）的联邦调查局（FBI）实验室，美军日前表示，已经打捞起气球的主要感应器及电子零件，以及气球大部分结构。

"气球事件"使中美关系进一步紧张，北京方面否认该气球是间谍用途，气球飞越美加上空一周后，美国总统拜登下令将气球击落。拜登周四16日发表讲话，指不会为自己的决定致歉，但有意与中国国家主席习近平讨论这起事件。

另据中央社报道，据国安分析家认为，近来中国侦察气球飞越美国本土，可能是由中国国家主席习近平下令组建的"战略支援部队"负责操作。2015年解放军组织改革下成立的这个新军种，属战区级单位。

日经亚洲（Nikkei Asia）网站报导，根据美国国防部向美国国会递交的一份报告，中国的战略支援部队统一掌管解放军在太空、网络、电战、资讯、通讯和心理战等领域的战略任务和军力，最重要的战场似乎在南海，除了在此搜集资讯外，也进行警告和监视活动。

而施放气球正符合这些任务。2021年初出现过相关情况，当时美国航空母舰罗斯福号（USS Theodore Roosevelt）打击群正在南海从事自由航行作业，沿途靠近中国在南海建立的军事设施时，中国采取反制措施，在美国航舰打击群上空放出一枚气球，以搜集美军一举一动资讯；美方当时很可能也侦测到了这枚气球。

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