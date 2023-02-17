美国叫停中国企业在美玉米加工项目

美中关系

美国空军助理部长Andrew Hunter说，该玉米厂项目因靠近空军基地而存在国家安全风险。

北达科他州大福克斯市市长波亨斯基（Brandon Bochenski）表示将叫停当地由中国企业阜丰集团拥有的玉米加工厂项目，该项目距离美国空军基地只有19公里，被认为对美国国家安全构成威胁。

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《华尔街日报》报导说，联邦政府要求大福克斯市停止上述项目。

北达科他州州长伯根（Doug Burgum）表示支持大福克斯市的决定，并将支持该市为玉米加工业务寻找另一个合作伙伴。

中国阜丰集团为山东的一家民营企业，是全球最大的氨基酸生产商。该集团在2021年11月斥巨资在北达科他州购入370英亩农田，以建造玉米加工厂。该项目能够为当地带来1000个建筑职务和200多个永久职务，曾受到大福克斯市官员热烈欢迎。波亨斯基一开始认为中国企业只是想做生意而已，更何况，这一生意将给当地带来更多的就业机会。

美国国会参议院去年11月审议《促进农业保障和安全法案》，这份法案禁止中国、俄罗斯等国投资或收购美国农田或农业企业。该法案提案人罗兹（Mike Rounds）表示，中国阜丰集团在大福克斯市的项目距离美国的空军基地只有19公里，中国企业可以在这里对美国的军事设施进行监视。美国空军助理部长亨特（Andrew Hunter）也表示，该玉米厂项目是一项安全风险，国防部认为这个拟议项目对国家安全构成重大威胁。

另据《华尔街日报》报道，美国国会参众两院议员推出法案，要求加强监管外国投资者收购美国农地与食品工厂的交易，并且要求农业部长加入联邦监管小组，与其他核心部门共同审批相关收购案，避免中国公司近年大举买地，危及美国的国家安全。法案得到两党议员共同支持。

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