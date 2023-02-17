香港人口连跌三年近19万人 主因「净移出」 劳动人口锐减更添忧

香港/人口

香港人口连续三年下降，累计流失18.73万人，而跌至去年底的733.32万，成为2016年以来新低。而去年流失的人口中，绝大部分由净移出人口做成，达6万人，是31年来新高。当中，劳动人口跌幅更大，按年下跌1.5%。人口学者预计，港人净移出或见顶，但由於出生率下降，人口跌势恐怕会持续；另有经济师忧虑，劳动人口下跌会削弱香港的税收和竞争力，拖累经济发展。他们均认为，港府除了「抢人才」，还须改善社会环境以留人才。

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政府统计处昨(16日)午公布，由於武汉肺炎肆虐，香港去年死亡人数增至6.2万人，而出生人数则持续下降至3.25万人，令自然减少人口倍增至近3万人；加上6万人净移出，令人口按年减少6.8万人，跌幅为0.9%。

数字可见，广泛被视为移民数字的净移出人数，仍在上升，但增幅明显放缓，由2020年净移出2.7万人，倍增至2021年的5.5万人，而去年则为6万人，但对香港这人口移入城市来说，这移出数字是31年之冠，亦使香港三年来累计有14.23万人净移出。

但港府发言人重申，港府没有港人移居外地的统计数字，净移出人口涵盖的，除了移民，还有出外工作和读书等人口。

研究人口的香港大学社会工作及社会行政学系讲座教授叶兆辉在电台节目分析，受惠于中国内地人持单程证移入香港的人口增加，去年净流出6万人，数字仍属惊人，惟相信这数字已「到顶」，加上有人回流，估计除非本地政治环境变得更差，否则，净移出人口「开始会减慢」，但仍会「横行」一段时间。他强调，本地人口老化丶出生率不可逆转地下跌，以及移民情况维持，相信未来香港人口仍会下滑。

劳动人口按年跌1.5% 三年失18万人

对于港府声称每年吸引3.5万名高端人才可否补充人口流失，叶兆辉表示，这须视乎香港的发展机会和宜居程度，而本地的社会发展丶教育和住屋均有很大的改善空间，移入人数未必会达标，他强调，吸引人才只是治标，港府必须正视劳动人口减少的问题，因为这对经济发展造成的冲击更大。

叶兆辉提及的劳动人口减少可见於统计处昨午同时公布的失业率，根据官方数据，香港去年11月至今年1月的失业率是3.4%，较去年10月至12月的失业率微跌0.1个百分点。港府形容，失业率正持续改善，就业人数和就业不足人数均有下降。

但问题是，香港的就业人数和劳动人口亦在下降。统计处数据显示，本地最新总就业人数为366.22万人，较去年第四季减少约3100人。同期的总劳动人口亦减少1.07万人至378.06万人。《信报》今日社评形容，劳动人口短期内锐减一万，是大事不妙，若与高峰期劳动人口达400万相比，即减少22万人，出现「有工无人做」的窘境，反映人力资源转趋薄弱。

法国外贸银行亚太区高级经济师吴卓殷亦指出，去年劳动人口按年跌1.5%，情况严重，而三年来已萎缩4.5%，累减约18万人，成为香港最主要的人口结构压力。他解释，人口下降会减少消费，若生产力没有相应提升，竞争力便会下降，税收亦会减少，若发展至交税阶层不足以支撑老年人口，便会拖累经济发展。

该报社评续称，人口结构丕变的当下，港府除了「抢人才」，更应增强香港吸引力来「留人才」，可惜港府在后者似乎束手无策，纵使「输血」 亦难免流血不止。社评敦促港府「 输血止血双管齐下」，使劳动人口止跌回升，若此，失业率下降才有真正意义。

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