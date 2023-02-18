中国与欧盟人权对话 人权律师家属有话说

中国/人权

根据欧盟委员会发表的公告，欧盟与中国人权对话第38次会议于2月17日在布鲁塞尔举行。欧盟向中国提出了一系列遭受迫害的异见人士的清单，其中包括近日参与白纸运动而被消失的年轻人的名单。

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主导欧盟与中国第38次人权对话的官员分别是欧洲对外行动局负责亚洲和太平洋地区的副局长保拉·潘帕卢尼（Paola Pampaloni）女士和中国外交部负责国际组织问题的副司长孙雷。欧盟成员国作为观察员参加了此次对话。此次对话是去年12月欧盟理事会主席米希尔访问中国时中欧双方达成的决定。

欧盟的公告指出，欧盟和中国就人权问题深入交换意见。欧盟对中国持续限制行使基本自由、使用强迫劳动、限制正当程序权利和缺乏司法独立的情况表示严重关切。欧盟强调了维吾尔族人、藏族人以及全国各地属于宗教、民族和语言少数群体的人的特别脆弱处境。

欧盟在公告中列举了 欧盟公民桂敏海， 维吾尔族学者伊力哈木-土赫提和塔什波拉特-提依普。 藏族活动家、作家和宗教领袖，包括果雪拉布-嘉措、仁钦-珠穆朗玛和扎西多杰。中国的人权维护者和维权律师，包括常玮平、陈建芳、陈云飞、程渊、丁家喜、高智晟、李翘楚、许志永等等，以及因行使言论自由而被剥夺自由的个人，包括方斌、郭泉、黄琦、黄学勤、王建兵、王藏、张展和杨茂东。公告中还提到最近因参与白纸运动而被消失的年轻人。

不过，人权观察曾经指出，欧盟与中国的双边人权对话进行了37轮，但对中国人权的改善贡献为零，实际上中国人权状况反而日益恶化。该组织认为，与中国的人权对话不仅没有意义，而且更加糟糕，因为它给欧盟高层领导人避免与中国讨论人权问题提供了一个借口。

不过，人权律师丁家喜的妻子罗胜春却并不认同人权观察的观点，她向法广表示：“我认为西方与中国的任何人权对话都是非常非常重要的，不管中国政府如何表演，但是，只要涉及到人权问题，对中国政府来说都是压力，所以我十分感谢西方任何国家与中国政府讨论人权，尤其是欧盟，欧盟总是提出一些具体的名单，如果中国政府能够对这些具体的个人做出一些反应，这也是一个巨大的进步！”

值得指出的是，就在中国人权对话期间计划访欧的新疆维吾尔自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜此前低调取消了行程。艾尔肯·吐尼亚孜原定访问英国伦敦、法国巴黎和比利时布鲁塞尔，消息一出立即引发了一些议员和人权团体的关注和抗议。有报道指，中方要求更多的欧盟高层外交官员会晤艾尔肯·吐尼亚孜，这一要求遭到了欧盟的拒绝。

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