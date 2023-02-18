王毅慕尼黑发言怒指美方歇斯底里

中美气球事件

面对慕尼黑国际安全会议大厅满座各国政府代表和安全专家，中共中央外事办主任王毅周六怒指美国击毁中国气球的做法“歇斯底里”。王毅还批评美国是百分之百的保护主义。

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中国的“高空侦查气球”1月末进入了美国领空，盘旋一周多以后，2月4号被美国击落了。法新社报道，王毅周六在慕尼黑国际安全会议“愤怒地质问美国”：“天空那么多的气球，你们难道要把每一个都打下来吗？”这位中国最高级别的外交官，指责美方这是“百分之百地使用武力”。

王毅振振有词的依据在哪里呢，他重复了中国外交部的说法，这是一颗收集气象资料的气球，但是美国宁肯相信这是一颗间谍气球，这颗气球因为不可抗力偏离了轨道，误入美国，但是美国不相信这颗先进入美国，后进入加拿大，再度进入美国，而且在美国敏感区域上空盘旋数日的气球误入了美国。况且，中国的气球进入美国领空后，中方也未事先对美方进行任何 解释。

王毅还指责美国击落中国气球是为了转移美国的内部问题，“我们警告美国不要做这种荒唐的事情”，“我们曾要求美国冷静地专业地处理这一事件”。“很遗憾，美国不顾事实，动用尖端战斗机，用导弹击毁了气球，这在我看来，是荒唐的，歇斯底里的。”

美国国务卿布林肯也在慕尼黑开会，外界舆论之前分析，这次会议可能为美中化解气球危机创造了一个机会。美国媒体报道，美中外交渠道一直在私下沟通，布林肯与王毅有可能会晤。而且，美国总统拜登也表示要与中国领导人习近平谈这件事，当然美方不会向中方道歉，拜登显然不认为美方做错了什么。从王毅周六的发言来看，似乎没有与美方和缓气氛的意思。

中国外交部网站发布的有关消息称，王毅批评“无人飞艇事件”，“这其实是美国制造的一场政治闹剧”，他称这样一起“意外偶发事件”，竟然在中美关系中掀起轩然大波，深层原因是“美国对中国的错误认知和战略误判”。

中国外交部网站的消息说，王毅说中国的对美政策清晰透明，即相互尊重、和平共处……“但美国的对华政策却截然相反，视中国为最严峻地挑战和战略竞争对手”。王毅除了对气球事件动怒，还批美国在经济上实施保护主义，“百分之百的单边主义”，动用国家力量打压中国企业。

不过，根据法新社报道，王毅激烈地抨击美国，但在周六的发言中仍然把中国介绍为“爱好和平的冠军”，他在发言中使用了三十多次使用“和平”一词，重申莫斯科和基辅应该坐下来和谈。

但是，出席同一会议的美国副总统哈里斯对中国扮演的“中立”角色提出质疑，她说，“让美国震惊的是，自从战争爆发以来，北京加深了与莫斯科的关系”。

她警告说，“任何中方向俄罗斯提供致命武器的做法形同鼓励侵略，继续屠杀以及破坏国际秩序。”

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