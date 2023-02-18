慕尼黑国际安全会议

中国主管外交事务最高官员王毅去慕尼黑参加国际安全会议应是有备而来，之前他去了法国、意大利等国，一路强调中欧合作，相对低调。法意等国也希望中国能够利用与俄罗斯特殊关系推动止战，欧美舆论纷纷透出信息，美中或许能在慕尼黑找到化解“气球争端”的机会。然而，王毅到了慕尼黑国际会议现场后骤然变调。

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王毅周六在慕尼黑的发言让西方舆论“吃惊”，中共中央外事办主任王毅与阿拉斯加美中会谈的王毅外长的表现如出一辙。先来看看一些国际媒体报道王毅讲话的标题，法新社：『中国猛烈抨击华盛顿 "歇斯底里 "和 "保护主义』，路透社：『中国抨击美国“歇斯底里”』。王毅是中国最高外交官，把一个国际瞩目的外交场合当作战场，动用激烈的情绪化语言，让一些观察人士感叹，此前西方舆论还在大谈慕尼黑可能是中美化解气球争端的机会，没想到，王毅显现的却是他做外交部长时人们记忆犹新的战狼姿态。

王毅的语言颇具战狼特色：他首先质问美国：“天空飞着那么多国家的气球，你们难道要把每一个都打下来吗？”美国竟然派出战斗机，动用导弹击落气球，“这种行为令人匪夷所思，几乎是歇斯底里的，荒唐的，是百分之百的滥用武力”。

天空飞着那么多气球，这是王毅的假设，为什么单打中国的气球？这是让中方动怒的原因。王毅质问得振振有词，他重复了中国外交部的说法，这是一颗收集气象资料的民用气球，但是美国认定这是一颗间谍气球，这颗气球因为不可抗力偏离了轨道，误入美国，但是美国不相信这颗先进入美国，后进入加拿大，再度进入美国，而且在美国敏感区域上空盘旋数日的气球误入了美国。况且，中国的气球进入美国领空后，中方也未对美方早点打招呼。

美方使用何种方式处理这颗被视为中国的“高空侦查气球”比较合适？这是一个相当复杂的问题。在一个中美关系正常的年代里，或许有另外的考量，但是，北京应该看到，一个来自对美国充满敌意的人民中国的带着能源装置的巨大气球赤裸裸“飘临”美国领空，引发美国议员愤怒的程度，让美国民众首次真切地感受到中国威胁就在眼前的程度，岂非王毅的怒火可以抵销？

气球事件发生在一个非常蹊跷的时间。美国国务卿布林肯在中美关系败坏数年之久后按照拜习峰会的安排正要准备动身前往北京，这是自上届国务卿蓬佩奥六年前访华后第一位美国国务卿访华。在中国一方，面对国内外困境中国领导人习近平似乎也有意缓解中美关系，然而发生了“失控”的气球事件，一些分析认为习近平应该事先不知情，如果这样，中方似乎应该主动向美方道歉？毕竟这件事的后果相当严重，布林肯取消了访华，中美关系雪上加霜。

美方也有意化解争端，拜登日前表示，他打算与中国领导人习近平讨论气球事件，为无人航空器建立国际规范。拜登同时也表达得很明确，他不会就美国击落气球向中方道歉。显然，美方认为这是正当防卫。根据多家美国媒体援引白宫内部消息，气球事件发生以来，美中私底下一直在磋商，寻找淡化事件的机会，因此，慕尼黑国际安全会议，可能为同时出席会议的中美外交领袖提供了一个化解争端的窗口。

王毅一席激烈的语言似乎把一切机会一风吹了？其实，从拜登表态希望与习近平直接讨论后中方倒打一耙式的反应或许看出王毅突然激烈的缘由。1月17日，中国外交部发言人汪文斌针对拜登的提议反驳称：“美方没有什么资格讨论什么建立全球共同规范”。这句激烈的近乎于谩骂的语言让人想起杨洁篪王毅2021年在阿拉斯加指责美国没有资格从实力地位出发同中国谈话的场景。阿拉斯加美中会谈，本是美国总统拜登 试图缓解对华关系的极其重要的会议，中国两位高级外交官的战狼表现把锅砸了。因为美方在简短地开场白中批评了中国人权，杨洁篪把住话筒不放指责“美国没有资格居高临下同中国说话，中国人不吃这一套”，这种有点幼稚的赌气的却具有严重挑衅性的话语，让中美关系一路下坡。

气球事件是中美关系很坏的一个标志，但气球事件也可能是一个转机。王毅领导的中国外交系统难道宁肯让中美关系坏上加坏？权且把王毅周六的发言视作是对美方施展的“下马威”？当晚，他与美国国务卿布林肯举行了会谈。根据美国国务院声明，布林肯告诉王毅，气球侵入美国领空"这种情况决不能再发生!"“美国不会容忍任何侵犯我们主权的行为。”

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