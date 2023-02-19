方舱医院和百度的清零图片到哪去了

中国-新冠病毒

图为中国河北省石家庄建造的可以容纳数千人的方舱。资料照片。

中国国家主席习近平在日前召开的中共常委会上说，中国三年抗疫取得了决定性胜利，创下了人类文明史的奇迹。法新社记者想要了解在这一奇迹创造中扮演重要角色的方舱医院和无数核酸检测所到哪里去了。而不少中国网友惊异地发现，曾充斥百度的清零图片也已不知去向。

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诡异的是，2月16日总结抗疫胜利的中共常委会，闭口不谈中国抗疫的总方针---动态清零对奇迹的贡献。如果说中国抗疫创下了奇迹，这个奇迹怎么能离开抗疫总方针的指导呢？避口不提总方针，却说抗疫创下了人类奇迹就很是让人生疑。

有一个不容置疑的事实，清零政策在中国不得人心，清零在中国造成的巨大人道灾难罄竹难书。而清零的基本手段就是隔离，封锁，封城，封区，甚至封省。

一些网友发现，像“坚持动态清零总方针不动摇”，“加强隔离点和方舱医院储备”一类宣传图片竟然在百度搜索消失了。媒体人叶兵发推询问： “这种为创造人类文明史伟大奇迹立下汗马功劳的政治口号竟被百度图片擅自清零了!？问题是，若无政治因素介入或上面指令，墙内苟活的网络科技企业有胆量或有必要这样做吗？清零这些宣传图片的原因是什么？”

动态清零最重要的标志之一，就是各地兴建大批隔离人群使用的方舱医院和用于大规模核酸检测的场所，如今，这些动辄几十亿，耗尽各地财富的方舱医院到哪里去了？法新社记者去寻找它们的下落，发现自从清零政策废除后，上千座方舱医院和无数座核酸检测所瞬间被抛弃了。小一点的核酸检测所，有的在网上廉价拍卖，有的变作其他用途，大一点的方舱，有许多还直挺挺空荡荡立在那里，像巨大的不能飘动的幽灵。

几乎是一夜之间，成千上万这种无处不在、大白们出出进进的临时性建筑消失了。苏州一名清扫河边的清洁工徐女士对法新社记者说，“打扫完了以后，我们在里面放我们的手套和工具。下雨的时候，我们在里面躲雨”。苏州火车站前面的临时检测建筑，变成了警察吃午饭的地点。不远处，一座天蓝色的检测地点变成了“求职信息站”。在疫情海啸般爆发的12月-1月，还有一些方舱医院变成退烧药提供站。

这两天中国网络广泛流传着一条消息，山东最大的方舱医院群拆了，230亿元一夜蒸发。仅仅3个月前，山东省高调宣布，举债230亿元人民币兴建119座可容纳20万人的方舱医院，只有个别投入使用。有网友在推上公布了山东方舱医院的残迹照片：现在，“只留下那些宏伟壮观的方舱，静静的矗立在冬天的寒风中。”

法新社报道说，许多中国人质疑为何白白浪费如此巨大的公共资源，有鉴于此，当局目前还不敢一下子摧毁这一类建筑，而是尽量让它们显得一物多用。在济南，许多核酸检测所变成了过路人，送货人给手机充电、以及避寒的场所。另外一些变成了红十字服务点或者垃圾站。

但还有更多的检测所废弃，在北京或杭州，或者被抛弃在街道上，或者被扔在闲置的大棚里冷藏。还有些人去网上拍卖，拍卖价格从100元到8000元不等。

方舱医院就这么“奇迹般”消失了。中国在实施清零政策的这一阶段花费了天文数字的资源。根据美国高盛，不算隔离费用，仅动辄大规模检测，就花掉了2000多亿人民币，相当于塞浦路斯一年的国内生产总值。

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