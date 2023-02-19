美国将军指太空最大威胁是中国

中美关系

2023年2月6日，美国太空部队印太地区指挥官安东尼-马斯特里尔准将在夏威夷哈雷阿卡拉高空观测站向媒体发表讲话。美国空军太空作战部部长萨兹曼将军2月18日在慕尼黑说，中国已超越俄罗斯成为“太空最大威胁”。

一位美国将军在慕尼黑表示，近年来，在指数级军备竞赛的推动下，太空已经发生了 “根本性的转变”，中国超越俄罗斯成为"最大威胁"。

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出席慕尼黑国际安全会议的美国空军太空作战部部长萨兹曼将军周六晚上对包括法新社在内的几家媒体说： "我们看到我们的战略对手正在生产一系列的武器，而最大的威胁来自中华人民共和国，其次来自俄罗斯"。

这位将军说： "太空作为一个有争议的领域，已经发生了根本性的变化。我们在其中运作的方式必须改变，最主要的原因是中国和俄罗斯已经试验了一系列武器，有时还使用了这些武器。"这位将军这里所指的武器包括定向能武器、反卫星导弹和其他轨道拦截武器。

正值美中两大国就中国气球入侵美国激烈争执期间，这位将军的说法在慕尼黑引起相当的共鸣。美国国务卿布林肯周六晚上与中共中央外事办主任王毅会晤时警告：气球侵入美国领空"这种情况决不能再发生!"“美国不会容忍任何侵犯我们主权的行为。”

王毅则在当日稍早些时候大会发言时激烈抨击美国击毁中国气球的做法“歇斯底里”，他称：“天空那么多的气球，你们难道要把每一个都打下来吗？”

不过，太空军备竞赛并不新鲜。1985年，美国国防部在一次测试中使用导弹摧毁了一颗卫星。随后，中国在2007年，印度在2019年也进行了类似试验。2021年底，俄罗斯使用从地球发射的导弹摧毁了自己的一颗卫星。

事实上，发射配备炸弹的卫星和发射激光的航天器已不再是科幻小说。萨兹曼将军称："我们的对手正在利用太空来瞄准我们"。

2019年，五角大楼正式启动太空部队，一位美国高级官员当时估计，俄罗斯和中国有可能超过美国。

萨兹曼将军驳斥了华盛顿现在已经落后的观点，但他说，太空战争已经从用导弹或神风特攻队摧毁卫星的想法演变为寻求用高功率激光或微波武器破坏卫星。

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