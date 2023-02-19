腐败让习近平中国足球伟大梦想更遥远了

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由于针对中国高层足球官员的腐败调查，习近平主席看到中国成为世界足球巨人的梦想似乎比以往更遥远了。

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法新社2月17日发自北京的电稿说，作为一名足球迷，习近平先生毫不掩饰地表示，他希望看到中国这个经济和人口大国能够主办甚至赢得世界杯。

几年前，中国的俱乐部因花费巨额资金购买外国球员而成为头条新闻。但从那时起，由于财政困难或近三年来将中国与世界其他国家隔绝的"清零"政策，已经有几十支球队消失了。

这篇报道说，习近平先生发起的全面反腐运动也延伸到了国内足球界，自去年11月以来，至少有四名足球界官员陷入了法律纠纷。

其中最主要的是中国足协主席陈戌源，根据政府体育机构本周的一份声明，他因"严重违纪违法"而受到调查。

2000年代曾在英超踢球的前中国国家队教练李铁，去年也发现自己受到了调查。

史无前例的调查

北京的体育顾问William Bi告诉法新社，这"可能是中国足球界有史以来最大的一次腐败调查"。他说，“这比十年前揭露假球、贿赂和禁赌的调查要大得多”。

法新社介绍说，陈戌源先生是前上海码头工人，他承诺要清理一个以过度消费和管理不善而闻名的联赛。但变化来得很慢，中国队未能获得2022年卡塔尔世界杯的参赛资格。李教练也因此丢了工作。

在国际足联（FIFA）的世界排名中，中国队排名第79位，位于格鲁吉亚和洪都拉斯之间。中国男足只在2002年获得过一次世界杯资格。然后在韩国，他们输掉了所有三场比赛，零进球。

在李铁先生和陈戌源先生之后，另外两名中国足协高级官员陈永亮和刘毅在今年1月份也发现自己被放在火上烤了。

这四个人违法的内容都没有被披露，中国国家体育总局也没有回应法新社的评论请求。

金钱闪耀的地方...

英国贝德福德（Bedfordshire）大学体育社会学讲师Ping Wu（音译吴平）说，中国的足球精英"与其他体育项目相比，是超级富裕的"。

她说，"哪里有很多钱闪耀，哪里就有很多腐败。这是一个普遍现象"。

但在本赛季之前，中国的俱乐部已经放弃了吸引巴西的奥斯卡（Oscar）和胡尔克（Hulk）以及阿根廷的特维斯（Carlos Tevez）等大牌球员的挥霍性支出。

自2020年以来，"清零"政策扰乱了联赛，清空了体育场，并导致国际赛事的取消，例如中国原定举办的亚洲杯。

William Bi说，"许多球队都在财政上挣扎，大多数球队都在欠款"。“这与七八年前的淘金热形成了鲜明的对比”。他说：“中国足球的发展已经达到了一个新的低点”。

对于巴黎斯凯玛商学院（Skema Business School）的教授西蒙-查德威克（Simon Chadwick）来说，腐败只是中国足球"更大的结构性和系统性问题"的一个组成部分。

他认为，这个问题是"专制国家和投机性企业家与投资者的有毒组合"，他们试图强迫其发展。

他还说："各国通常需要几十年的时间来为精英阶层的成功奠定基础。西蒙-查德威克把围绕腐败的骚动不安描述为“对短期和中期失败的膝跳反应”。

不论如何，吴女士说，中国已经成为足球赞助的主要力量，她希望中国在世界最受欢迎的这项运动中清扫自己的门户，在希望能够主办世界杯之前，先加倍努力获得2026年世界杯的参赛资格，那将是第一次有48个国家参加的世界杯。

她指出，主办2008年北京夏季奥运会和2022年冬季奥运会，使中国在许多并非其强项的运动中取得了进步"。"同样，举办世界杯决赛将促进中国男子足球的健康发展"。

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