中国否认向俄罗斯援供武器打乌克兰 但批美国对中俄指手画脚

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美国国务卿布林肯指控中国正准备向俄罗斯提供致命性武器，帮助俄罗斯扭转颓败战局，并警告将有严重后果。中国今天否认布林肯指控，称不想给俄罗斯提供武器。

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据法新社今天报道称，中国政府20日否认美国国务卿布林肯所指控，正在考虑向俄罗斯供应武器以支持俄罗斯在乌克兰的侵略战争。

中国外交部发言人汪文斌今天表示，"我们不接受美国对中俄关系指手画脚，更不接受美国施加压力和胁迫，"中国外交部发言人王文彬指责华盛顿 "散布虚假信息"。汪文斌指控称，"不断向乌克兰战场输送武器的是美国，而不是中国。"

刚刚过去的星期天，美国国务卿布林肯在慕尼黑安全会议期间与中国同行王毅会晤后警告说，中国正在考虑向俄罗斯提供武器。据布林肯称，"我们谈及了俄罗斯正在发动的战争，以及我们对中国正在考虑向俄罗斯提供致命支持的担忧。"

布林肯在慕尼黑安全会议期间对媒体作出如上批评。当被问及这具体意味着什么时，美国国务卿说："主要指的是武器"。据布林肯警告说，如果发现中国在乌克兰战争中向俄罗斯提供 "军备支持 "或帮助俄罗斯逃避西方制裁，中国将面临 "影响和后果"。

法新社说，周六，出席慕尼黑安全会议的美国副总统卡马拉-哈里斯也对中国的中立性提出质疑。她说，美国 "对北京在战争开始后加深了与莫斯科的关系感到不安"。美国副总统批评说，"中国向俄罗斯提供致命支持的任何举动只会奖励侵略，继续杀戮并进一步破坏基于规则的世界秩序。"

就此，中国外交部发言人回应说，"中国呼吁美国认真思考自己的行为，为平息局势、促进和平与对话做更多工作，停止指责他人和散布虚假信息。" 据中国外交部发言人今天还说，"中国在乌克兰问题上的立场可以用一句话来概括，那就是鼓励和平，促进对话。"

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