尼米兹号与山东号遥相军演

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美国海军“尼米兹级”核子动力航空母舰首舰“尼米兹号(CVN-68)”日前进入南海军训。美军驻日航母“美利坚”号两栖攻击舰称将离开基地南下进行新一轮的海上演练。中国海军相应派出山东号与辽宁号对抗军演。

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据新头壳就如同报道称，目前美军尼米兹号航母打击群与“麦金岛号”两栖攻击舰战备群（Makin Island Amphibious Ready Group）正在南海进行联合演习，而中国海军也不甘示弱，派出“山东号（CV-17）”航母前往进行“实战化对抗演练”。

美国海军第七舰队日前表示，美军尼米兹号（USS Nimitz）航空母舰打击群将与搭载海军陆战队的“麦金岛号”两栖攻击舰战备群（Makin Island Amphibious Ready Group）11日开始在南海举行联合演习，但未说明结束时间。

对于美军大动作行动，中方也派出航母应对。据《央视军事》的最新消息，中国海军将派出山东舰编队在南海某海域开展实战化对抗演练。

另外，有消息传出，美军驻日航母“美利坚”号两栖攻击舰将离开基地南下进行新一轮的海上演练，而中国海军航母“辽宁号”也再度在渤海海域亮相，据《腾讯网》消息说，“美利坚”号两栖攻击舰可能在离开路程上与中国辽宁号或有“狭路相逢”。

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