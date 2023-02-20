欧盟对中国划红线：不得援俄武器打乌克兰

欧盟/中国/乌克兰/俄罗斯

欧盟外交负责人博雷利周一在布鲁塞尔警告说，中国向俄罗斯提供武器以支持俄罗斯在乌克兰的战争攻势，将是踩越欧盟的 "红线"。轮值欧盟主席的瑞典警告，将引发严重后果。卢森堡当局劝告中国不要犯此错误。中国今天澄清不想向俄罗斯提供武器。美国警告中国正准备向俄罗斯提供武器。中国外交高官王毅今天抵访俄罗斯。

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欧盟外交官员博雷利警告说，北京向莫斯科提供武器将踩越欧盟 "红线"。据博雷利说，他已经告诉中国外交负责人王毅，"这将是欧盟的一条红线"。

博雷利说，"王毅告诉我，中国不打算援俄武器。中国称无意这样做，但我们将保持警惕。"博雷利今天参加与欧盟外长会议，博雷利在会上如此说。

担任欧盟轮值主席国的瑞典外交官Tobias Billstrom说，如果中国决定向俄罗斯提供武器，"这显然会产生后果"。

卢森堡外交同行Jean Asselborn说，他希望中国 "不会犯这个错误"。

美国国务卿安东尼-布林肯周日警告说，中国正在考虑向俄罗斯提供武器。

中国今天回应称，"我们不接受美国对中俄关系指手画脚，更不用说施加压力和胁迫了。"中国外交部发言人汪文斌周一指责华盛顿 "散布虚假信息"。

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