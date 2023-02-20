《法兰克福汇报》：中美关系陷入冰河时代

周日结束的慕尼黑安全会以及中美关系是德国媒体关注的一个话题。

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《法兰克福汇报》表示，美国国务卿布林肯在慕尼黑和中国最高外交官王毅在慕尼黑谈了一个小时。之后，人们的评论是：冲突不像是要降级的样子。双方的会谈肯定是在冰冷的气氛中进行的。气球事件继续使两国关系紧张。北京对莫斯科的支持引起了新的愤怒。布林肯没有推出访华新日期。中美关系陷入冰河时代。

《罗特林根总广告报》指出，中国不希望看到莫斯科在俄乌冲突中失败，原因有几个：专制国家必须团结起来，因为这也是一种制度的竞争。中国强人习近平害怕自由民主制度，因为它可能威胁到共产党的一党统治。俄罗斯的失败或非常不可能的推翻，都不符合习近平的利益。另一方面，北京发现，很难谴责俄罗斯对乌克兰的攻击，因为它对台湾提出了非常类似的主张。普京否认乌克兰作为一个主权国家存在的权利，而北京对台湾采取的一个中国政策也是如此。

《中德意志报》认为，北京知道欧洲人民对和平的渴望，知道他们愿意抓住任何一根稻草。因此，人们将对世界大国中国的和平倡议进行辩论。它应成为北约国家大规模军事集结的反面教材。在阴谋论、巨大的不确定性和对第三次世界大战的恐惧的时代，这可能会引起很多人的关注。最主要的是，有人应该确保结束这场可怕的战争。如果俄罗斯不撤军，看来中国至少已经尝试了。对西方来说，现在重要的是衡量北京，让全世界都看到，它是否真的利用其对普京的影响，让他从乌克兰撤军，而且是通过放弃其声称的所有领土来这样做。专制国家领导人可以这样做，而且不必解释。

海德堡出版的《莱茵-内加河报》认为，西方没有理由简单拒绝中国的努力。首先，中国国家主席习近平已经在朔尔茨访问北京当天警告不要使用核弹，向普京展示了他的极限。另一方面，只有一个与乌克兰和俄罗斯保持一种平等距离的国家才有资格成为调解人。西方盟国不可能这样做。在北约内部，迄今为止唯一脱颖而出的只有土耳其总统埃尔多安。他为粮食协议的成功做出了贡献。顺便说一句，他也不是一个完美无瑕的民主人士。

柏林出版的《日报》认为，中国在乌克兰战争中奉行双重战略，忠于俄罗斯，不直接干预。美国认为北京可能很快就会向俄罗斯提供武器。北京外交部周一做出了严厉驳斥，说不会容忍来自美国的压力，美国应该停止“散布虚假信息”。中国肯定会从乌克兰战争中受益，因为战争使俄罗斯成为一个依赖性很强的小盟友，在联合国安理会会表现出政治忠诚，作为贸易伙伴会可靠地提供能源、军事技术，而且是以优惠条件加以提供。因此，北京领导层不太可能在长期内动摇与俄罗斯的友谊。在现任国家主席习近平的领导下也不太可能。习近平和普京之间的关系不错。两国领导人的共同点是结束西方世界秩序的主导地位。中国虽然说要对乌克兰战争进行调停，但中国是个令人生疑的调停者。

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