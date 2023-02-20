王毅在慕尼黑称台湾自古为中国一部份陆委会抗议反驳

中国/政治

对于中共中央外事工作委员会办公室主任王毅，18日在德国慕尼黑安全会议上提到「台湾自古就是中国的一部分」等言论，台湾陆委会表达严正抗议指出，中华民国是主权国家，台湾从不是中华人民共和国的一部分，未来更不会是。

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王毅在慕尼黑安全会议发表主旨讲话之后，就台湾议题回答提问时表示，台湾自古就是中国的一部分，从来不是一个国家，也绝不可能成为一个国家，这就是台湾问题的真正现状。他说，想要改变这一现状的不是我们，而是台独分裂势力，维护台海和平必须坚决反对台独，必须坚定奉行「一个中国原则」，这也是国际社会的共识。

王毅又说，在乌克兰问题上，各方强调要维护主权和领土完整；在「台湾问题」上也同样要坚持这一原则，坚决维护中国的主权和领土完整，在重大问题上不能搞双重标准。

针对王毅这番谈话，台湾陆委会则发布两点声明，一、台海现状与事实是「两岸互不隶属」，绝非中方矮化台湾、扭曲事实的「一个中国原则」，这个企图误导各国的对台政治主张也从未被国际社会认同。中华民国是主权国家，台湾从来不是中华人民共和国的一部分，未来更不会是。

二、慕尼黑安全会议的宗旨是透过对话维护和平，防止冲突风险。在世界共同谴责俄罗斯发动对乌战争一周年之际，各方对维护台湾安全的关注及台湾捍卫主权民主的意志更为升高。北京缺乏道德勇气谴责俄国侵略，反而把全球反对威权侵略扩张的「共识」看做「双重标准」，只会加深国际社会质疑反对。

陆委会呼吁中共当局，调整对台胁迫思维，负责任地维护区域安全、务实理性改善两岸关系。

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