纽约时报：美国人再次采用披露情报的策略

美国国务卿布林肯周六和周日在电视采访等多个场合对中国发出警告，表明拜登政府认为北京正接近越界。而布林肯公开谈及此事表明，美国在不顾一切地试图劝阻习近平及其手下不要这样做。

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纽约时报评论说：

华盛顿和欧洲各国官员一致表示，他们正在为俄罗斯今年春天在乌克兰发动新的攻势做准备，他们需要在这个冬天尽一切努力，削弱俄罗斯突破乌克兰防线的机会。

周六晚上，在慕尼黑安全会议的间隙，布林肯与中国最高外交政策官员王毅举行了会面，布林肯在接受美国哥伦比亚广播公司新闻频道的玛格丽特·布伦南采访时说，他对王毅说，华盛顿认为中国“正在考虑向俄罗斯在乌克兰的行动提供致命性支持”。

“我告诉他，这将对我们的关系产生什么样的严重后果，就像拜登总统曾经告诉习主席的，”布林肯说。

布林肯表示，援助将包括武器和弹药，但他没有透露拜登政府可能已获取的相关情报的细节。

就在俄罗斯去年2月入侵乌克兰之前，莫斯科和北京发表了一份5000字的声明，宣布建立“没有止境”的伙伴关系，引发了华盛顿和欧洲各国的焦虑。

美国试图公布情报发现，这是阻止中国向俄罗斯提供军事援助的手段之一，这样可以增加全球公众对中国支持俄罗斯的任何潜在行动的监督。2022年3月，美国官员告诉《纽约时报》等几家新闻机构的记者，俄罗斯已经向中国请求援助。这一消息披露之时，白宫国家安全顾问沙利文即将在罗马会见当时的中国最高外交政策官员杨洁篪。

这是华盛顿利用情报挫败俄罗斯战争的更广泛战略策略的一部分。在普京总统开始入侵前的几个月里，拜登政府迅速公开解密情报，试图阻止他派兵。

但这并未奏效。虽然情报被证明是准确的，但普京还是发动了战争。

布林肯周末的公开言论，以及美国官员对记者的私下讲话，是美国人再次采用披露情报的策略。美国副总统哈里斯星期六在慕尼黑会议上发表讲话时也警告中国不要支持俄罗斯。美国官员说，他们已经与盟友共享情报。

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