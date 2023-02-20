经济学人：更多的中国游客出游意味着更多的资本外流

中国/旅游/资金外流

经过三年的新冠疫情限制，这种流浪癖是可以理解的。但除了显而易见的动机——阳光、大海、沙滩和学习——还有另一个未说明的动机：将资金偷偷带出国门。资本管制限制了中国公民可以购买的外币。人员跨境流动为资金流动提供了掩护。经济学人报称更多的中国游客意味着更多的资本外逃。中国人也喜欢扩大他们的投资组合。

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据The Economiste报道，2017 年，当时在美国联邦储备委员会任职的 Anna Wong 发表的一篇论文试图计算出有多少资金通过这条途径从中国流出。她检查了 20 个热门目的地的各种来源，包括他们的收支平衡、游客人数统计以及对典型中国游客消费金额的调查。这使她能够将中国国际收支中报告的出境支出与其镜像：目的地国报告的入境支出进行比较。原则上，进出措施应相匹配。但从 2014 年开始，两者之间出现了巨大差距。2015年达到1000亿美元，占中国gdp的1%。 Anna Wong发现，中国报告的旅行支出与经济模型预测的水平之间存在类似的巨大差距，经济模型基于目的地国家的国内生产总值、它们与大陆的距离以及中国自身的经济规模等因素。

从那时起，政策制定者收紧了该国的资本管制并更严格地审查交易。他们还修改了过去的数据，从旅行支出数据中删除了一些非法金融交易。但一个可疑的差距仍然存在。中国自己的旅游支出数据仍然超过来自目的地国家和全球来源的数据。

该报道称，随着中国重新开放，规避资本管制的机会将会增加。该国货币稳定，今年的增长看起来可能强劲，但中国家庭在疫情期间积累了大量存款。房地产市场历来是该国财富青睐的目的地，但仍处于垂死状态。因此，许多人将热衷于分散他们的资产。大多数人旅行是为了开阔视野。中国人也喜欢扩大他们的投资组合。

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