美国军方认为习近平对间谍气球不知情 中国警告美国不要太过分

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中国再次警告美国，如果美国把美国军方本月击落中国气球的争议升级，美国将“承担所有后果”。据中国外交部在一份声明中表示，如果“美方执意要利用这个问题”，北京将“奉陪到底”。美国国防部认为，习近平对中国放飞监测气球不知情。

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据路透社报道称，中国警告如果美国升级气球事件将有后果。中国外交部在一份声明中表示，如果“美方执意要利用气球事件，北京将“奉陪到底”。

2 月 4 日，一架美国军用喷气式飞机击落了飞越北美的中国监测气球，美国指控该气球是中国间谍气球。北京称这是一只失误的气象监测气球。

中国的警告声明是在中国高级外交官王毅与美国国务卿布林肯在慕尼黑安全会议期间会晤后发表的。

中国至今仍对中国侦察气球被美国军机用导弹击落大表不满。据美国国防部政策次长卡尔（Colin Kahl）直指，中国国家主席习近平事前对此气球飘飞并不知情。据中央社今天引述消息报道称，这凸显了中国体制内“存在巨大的军政鸿沟”，习近平“不相信他的军队”。

据卡尔17日向纽约时报说，习近平可能知道中国高空侦察气球的整体计划，但对这起事件中的气球并不知情，直到这颗气球飘越美国，引发广泛关注。卡尔指出，“中国制造这些东西（高空侦察气球），主要是为了支持他们在西太平洋的‘一场潜在战争’”，并监视关岛和夏威夷的美军基地。

据卡尔指出，他怀疑习近平向中国军方询问了这件事，而军方开始“打退堂鼓，找借口”。“中华人民共和国体制内存在巨大的军政鸿沟”，习近平“不相信他的军队，他不相信”。

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