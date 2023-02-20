美国华人走私中国肉制品屡创新高，仅西海岸两大港口去年查获121万磅

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The Eau Palm Beach Resort and Spa where Chinese President Xi Jinping will stay is shown in Manalapan, Florida U.S., April 5, 2017. U.S. President Donald Trump will meet with Xi Jinping on April 6 and 7 at his nearby Mar-a-Lago estate. REUTERS/Joe Skipper
The Eau Palm Beach Resort and Spa where Chinese President Xi Jinping will stay is shown in Manalapan, Florida U.S., April 5, 2017. U.S. President Donald Trump will meet with Xi Jinping on April 6 and 7 at his nearby Mar-a-Lago estate. REUTERS/Joe Skipper Reuters/路透社
作者： 旧金山特约记者 王山
5 分钟

美国查获华人走私肉类制品，连续三年创历史新高。联邦海关及边境保护局(CBP)公布的报告显示，仅西海岸的洛杉矶与长堤两大港口，从2021年10月1日到2022年9月30日，查获超过121万7051磅来自中国的违禁猪肉、鸡肉、牛肉和鸭肉制品，包括腊肉、腊肠、鸭血等。该数字同比2021财年增加7%，比2020财年飙升162%。

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CBP在2020年曾创下查获来自中国违禁肉制品数量的新高，如今再有两个财年保持增长，已是连续三个财年创下查获量新记录。

这些肉制品未被任何美国监管机构批准零售。美国农业部动植物卫生检验局(APHIS)称，中国是非洲猪瘟（ASF）、猪瘟（CSF）、新城疫（ND）、口蹄疫（FMD）、高致病性禽流感（HPAI）和猪水疱病 (SVD)的多发国家。这些肉制品携带的病毒具有高度传染性，会导致动物大批死亡，破坏美国的牲畜资源。例如受走私进入美国的肉类产品所携带的非洲猪瘟影响，美国每年猪肉出口损失高达65亿美元。

CBP查获的实际案例显示，这些主要从中国进口的违禁肉类产品通常混在耳机、液晶平板计算机、手机套、服装、鞋子、配饰和厨具、垃圾袋等家居用品的货柜中偷运到美国。2022财年，洛杉矶与长堤港海关查获携带非法走私动物的货柜1288个，比2021财年的1257个增长2.4%，比2020财年的757个增长了70%。

CBP洛杉矶地区总监马特尔（Carlos C. Martel）表示，这些被禁止的动物产品严重威胁美国农业、自然资源与经济。

美国中文《世界日报》刊文称：走私肉制品连创历史纪录，主要是因为美国华人思念家乡味，不惜花大价钱从中间商那里购买。想要减少肉制品的走私，华人需要遵守法纪，不要为了解馋，就触及法律红线。更不要让肉制品走私猖獗成为下一个“中国特色”。

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