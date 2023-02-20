美国华人走私中国肉制品屡创新高，仅西海岸两大港口去年查获121万磅

美国查获华人走私肉类制品，连续三年创历史新高。联邦海关及边境保护局(CBP)公布的报告显示，仅西海岸的洛杉矶与长堤两大港口，从2021年10月1日到2022年9月30日，查获超过121万7051磅来自中国的违禁猪肉、鸡肉、牛肉和鸭肉制品，包括腊肉、腊肠、鸭血等。该数字同比2021财年增加7%，比2020财年飙升162%。

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CBP在2020年曾创下查获来自中国违禁肉制品数量的新高，如今再有两个财年保持增长，已是连续三个财年创下查获量新记录。

这些肉制品未被任何美国监管机构批准零售。美国农业部动植物卫生检验局(APHIS)称，中国是非洲猪瘟（ASF）、猪瘟（CSF）、新城疫（ND）、口蹄疫（FMD）、高致病性禽流感（HPAI）和猪水疱病 (SVD)的多发国家。这些肉制品携带的病毒具有高度传染性，会导致动物大批死亡，破坏美国的牲畜资源。例如受走私进入美国的肉类产品所携带的非洲猪瘟影响，美国每年猪肉出口损失高达65亿美元。

CBP查获的实际案例显示，这些主要从中国进口的违禁肉类产品通常混在耳机、液晶平板计算机、手机套、服装、鞋子、配饰和厨具、垃圾袋等家居用品的货柜中偷运到美国。2022财年，洛杉矶与长堤港海关查获携带非法走私动物的货柜1288个，比2021财年的1257个增长2.4%，比2020财年的757个增长了70%。

CBP洛杉矶地区总监马特尔（Carlos C. Martel）表示，这些被禁止的动物产品严重威胁美国农业、自然资源与经济。

美国中文《世界日报》刊文称：走私肉制品连创历史纪录，主要是因为美国华人思念家乡味，不惜花大价钱从中间商那里购买。想要减少肉制品的走私，华人需要遵守法纪，不要为了解馋，就触及法律红线。更不要让肉制品走私猖獗成为下一个“中国特色”。

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