菲律宾谋求与美国联合海上巡逻 应对中国照射？

菲律宾/中国/美国/南海

马尼拉一名官员周一表示，菲律宾和美国正在讨论联合海岸警卫队巡逻，包括在南中国海巡逻。此前菲律宾指控中国海警船用激光照射打击菲律宾巡逻船。中国的回应起先称有理而专业，稍后又说没有用激光照射。

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据路透社今天报道称，菲律宾与美国讨论在南中国海联合巡逻。由于在战略航道上主权声索重叠，菲律宾加大了对中国在南海“侵略活动”的批评指控，这也成为中美海军行动紧张局势的导火索。

菲律宾海岸警卫队 (PCG) 南海问题发言人杰伊·塔里埃拉 (Jay Tarriela) 告诉媒体，与美国的会谈已经超越了初期阶段，开展联合巡逻的可能性很高。在五角大楼本月表示美国和菲律宾“同意重启南海联合海上巡逻”之后，塔里埃拉没有提供有关拟议巡逻的规模或时间的详细信息。

据塔里埃拉称，“由于美国国防部也支持与菲律宾海军和美国海军的联合巡逻，因此已经有明确的可能性，因此两国海岸警卫队之间肯定会进行这种特殊的联合巡逻。” 据塔里埃拉透露，联合巡逻“也有可能在南中国海进行，以支持美国政府的航行自由。”

菲律宾海军前副司令 Rommel Jude Ong 周一告诉路透社，在南中国海部署海岸警卫队而不是海军的想法将“减轻任何误判，并防止中国找借口加剧水路上的紧张局势”。

本月早些时候，菲律宾太平洋海岸警卫队指责中国海警用“军用级激光”瞄准菲律宾在环礁执行补给任务的船只，导致船员暂时失明，引发美国、日本、澳大利亚和英国等其他国家的担忧。

中国驳斥了菲律宾方面的说法，称不符合事实。

路透社说，中国驻马尼拉大使馆没有立即回应就联合巡逻发表评论的请求。

菲律宾总统小费迪南德·马科斯上周召见中国大使，转达他对中国在南海行动的频率和强度的担忧。

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