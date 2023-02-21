中国官方代表团抵访台湾 称国民党主事的台北市热烈欢迎

台湾/中国

法新社今天报道的消息特意指，台北国民党领导的市长办公室周一表示，自新冠病毒疫情大流行开始以来，第一个访问台湾的中国代表团受到了 "热烈欢迎"，与台湾总统蔡英文的民进党相比，国民党更支持缓和与中国的关系。

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该报道称，自新冠病毒大流行病开始以来中国代表团首次访问台湾。由六名成员组成的中国代表团周六从上海出发，会见了台湾首都市长蒋万安。蒋万安是国民党的成员。这次访问是在北京和台湾最近的一系列交流之后进行的，台湾投入2024年的总统选举酝酿气氛中。

台北市官方说，“中国和台湾官员 "就文化、体育和旅游等市政问题交换了意见.。”上海代表团也说它受到了热烈欢迎。

法新社说，不过，由于台湾和中国之间的政治紧张关系，即使在新冠病毒大流行病发生之前，交流也是有限的。北京声称台湾是中国领土的一部分，自2016年蔡英文总统当选以来，中国对台湾加强了军事、外交和经济压力。

当被问及此次访问是否是中台关系升温的标志时，上海代表团团长音译为李晓东周日说，"我们很期待。"他也说，"但仅通过我这样的工作团组，不可能实现彻底的改变。双方必须共同努力。"

据法新社，国民党副主席夏立言最近对中国进行了为期9天的访问，夏立言在那里呼吁增加直航和取消台湾产品进口到中国的限制。

去年，北京禁止进口台湾一些水果和鱼类，以报复时任美国众议院议长南希-佩洛西8月对台湾的访问。

在美国代表正式访问后，中台关系达到了最低点，北京以在台湾周围进行大规模军事演习作为报复。

据中国官方通讯社新华社称，北京国台办主任宋涛向夏立言保证，中国共产党准备与国民党合作，在拒绝台湾独立的原则基础上促进双方关系。

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